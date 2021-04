Theo Rose a renunțat la Bogdan de la Ploiești pentru relația ei cu Alex. Artista a făcut dezvăluiri cu ochii în lacrimi: ”I-am zis să oprim nebunia asta”

In articol:

Theo Rose, una dintre cele mai iubite artiste din România, se bucură de un succes enorm. Tânăra a vorbit despre planurile de viitor alături de iubitul ei, Alex, nepotul lui Nea Mărin. Prezentă într-un podcast, cântăreața a ținut să lămurească lucrurile în legătură cu mai multe zvonuri, care au afectat într-o anumită măsură relația ei cu Alex.

De asemenea, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil!Celebrities” a vorbit despre povestea dintre ea și Bogdan de la Ploiești.

Citeste si: Theo Rose, dezvăluiri dureroase despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat: ”Eram nesigură pe mine. Nu mai știam în ce direcție să merg”

”Sunt cu Alex de patru ani. Nu ne-am propus nimic, nu ne-am făcut planuri așa orbește. Am zis că principalul e să fim fericiți. Atâta timp cât vom fi fericiți, lucrurile vor fi mișto și dacă o să vrem să ne căsătorim nu ne va opri nimic, că nici acum pe pandemie..ne ducem noi cu nașii și ne luăm dacă na...”, a spus Theo Rose, despre planurile de căsătorie.

Theo Rose[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Andra s-a săturat de masca de protecție. Artista a spus ce i se întâmplă când o poartă- bzi.ro

Theo Rose, despre relația cu Bogdan de la Ploiești

După ce au lansat o piesă împreună, Theo Rose și Bogdan de la Ploiești au fost văzuți ca un cuplu. Fanii lor îi vedeau împreună, deși Theo are o relțaie de lungă durată și se pare că nici Bogdan nu ar fi prea singur.

”După ce am scos piesa cu Bogdan, copiii de pe TikTok și oamenii care ne apreciau ne-au combinat. Asta pentru că eu și Bogdan, puși la un loc, suntem un combo cumva de energie și muzical chiar. Noi ne înțelegem foarte bine, suntem colegi de studio mai nou, el face parte din echipa noastră. E un băiat foarte talentat și foarte muncitor. A fost foarte amuzant, pentru că și noi când am văzut așa, și noi am alimentat puțin toată ideea asta, că ni s-a părut amuzant, ni s-a părut mișto. După care ne-a venit ideea că vom mai face încă o piesă, încă un proiect, în care să dăm răspunsul, că trebuie să-i ținem așa...dar asta până când lucrurile au început să se răsfrângă asupra relației mele și asupra lui Alex ”, a mai povestit Theo Rose.

Theo Rose și Bogdan de la Ploiești[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Theo Rose, în doliu! Artistei i-a murit o persoană dragă: „Este un om care a ținut foarte tare la mine și căruia îi datorez multe lucruri”

Finalista de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” a mărturisit că a trebuit să pună punct acestei ”povești” cu Bogdan de la Ploiești, în momentul în care iubitul ei, Alex, a început să primească diferite mesaje pe rețelele sociale.

”Alex nu mi-a zis despre lucrurile astea, despre ce-i spuneau lui prietenii, însă l-am surprins citind mesaje pe Instagram, pentru că oamenii l-au găsit pe Instagram și îi scriau: ” s-o lași în pace, să fie fericită cu Bogdan”.

În momentul ăla am vorbit cu Bogdan, el e super băiat, am stat de vorbă...I-am zis să oprim nebunia asta, facem piesa, dar...oamenii ne-au plăcut așa împreună. Bogdan e un tip foarte iubit de tineri, atunci toți au vrut să-l vadă fericit. Nu știu dacă e căsătorit, habar n-am. Eu nu știu..el a fost căsătorit înainte, nu știu exact povestea care a fost cu căsătoria, cu divorțul. Am auzit ceva tot din presă ”, a dezvăluit artista despre ”povestea” cu Bogdan de la Ploiești.