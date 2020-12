Theo Rose a vorbit în exclusivitate despre experiența Bravo, ai stil! Celebrities! "A trebuit să țin pasul cu niște fete..."

Marea finală de la Bravo, ai stil! Celebrities a avut loc sâmbătă seară, 19 decemebrie, atunci când una dintre cele șase finaliste a plecat cu titlul de cea mai stilată femeie din România, dar și cu marele premiu de 100.000 de lei. Theo Rose, una dintre finaliste, a vorbit despre experiența trăită în competiția stilistică.

Theo Rose, reacție după marea finală Bravo, ai stil! Celebrities

In articol:

Theo Rose a reușit să ajungă în marea finală, dar nu câștigat premiul cel mare, doar una dintre cele șase a reușit să câștige marele premiu. Extrem de pozitivă din fire, cântăreața a dat primele declarații despre experiența trăită în competiția stilistică, dar și despre momentele mai puțin plăcute de-a lungul acesteia.

Theo Rose

"Pentru mine a fost o cursă continuă! A trebuit să țin pasul cu niște fete mult mai bune decât mine, mult mai bine pregătite. A fost motivația extraordinar de mare și tot ce m-am lăsat competiția asta să dau afară, ca momente, m-a lăsat să gândesc eu tot și să pun eu la cale tot. Mi-am pus creativitatea la bătaie și mi-am dat seama că nu mă pot baza pe nimeni mai mult decât pe mine însămi. Faptul că nu am câștigat competiția asta, pentru mine, nu reprezintă niciun fel de neliniște.", a declarat Theo Rose, pentru WOWbiz.

"Cred din suflet că merită titlul ăsta!"

Totodată, frumoasa artistă a mai adăugat faptul că se bucură că a ajuns în acest punct și, totodată, pentru colega ei, Alexandra Ungureanu, care a reușit să câștige marele premiu.

Theo Rose

"M-am rugat la Dumnezeu și am zis așa: Doamne, dacă nu câștig eu, ajută-mă să mă pot bucura pentru fata care câștigă! În seara asta, m-am bucurat tare pentru Alexandra și chiar cred din suflet că merită titlul ăsta! Eu am învățat foarte multe de la ea, am fost fericită și cred că între mine și ea a fost competiție frumoasă. Nu există bucurie mai mare ca faptul că am participat!", a mai adăugat Theo Rose.