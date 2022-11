Theo Rose, așteptată afară de un fan! Ce a urmat a lăsat-o mască și pe ea. Vedeta l-a pozat și a povestit întreaga experiență pe internet: „Cerea tuturor celor care lucrează la serial să...”

In articol:

Theo Rose este o artistă desăvârșită. De câțiva ani, cântăreața și-a format o carieră de succes în industria muzicală autohtonă. Piesele și colaborările pe care le-a realizat pe parcursul timpului au propulsat-o în topul preferințelor românilor.

Anul acesta artista a decis că vrea să încerce ceva nou, așa că a început să joace într-unul dintre cele mai apreciate seriale românești din momentul de față, ceea ce i-a adus și mai mulți

urmăritori.

Vedeta a avut parte de o experiență total neașteptată în timp ce se afla la filmări. [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Ce au remarcat fanii într-un videoclip postat de Bogdan de la Ploiești, alături de finul său cel mic? Asta l-a dat de gol pe manelist: „Să-ți trăiască băiatul”

Citeste si: Ce trebuie să ai în portofel de Sfântul Andrei 2022? Vei avea noroc la muncă tot anul- kfetele.ro

Citeste si: Și-a cumpărat vechimea în muncă cu o sumă uriașă. Femeia din Iași care a făcut asta a muncit în străinătate- bzi.ro

Theo Rose, uimită de cererea unui fan înfocat

Theo și colegii săi de platou au început de ceva timp să filmeze pentru cel de-al doilea sezon al serialului la care lucrează.

Recent, vedeta se afla pe platoul de filmare, când i s-a făcut brusc rău.

Artista a ieșit afară ca să ia puțin aer, când a avut parte de o surpriză la care nu se aștepta sub nicio formă. La poarta platoului se afla un bărbat care ținea un mână un tricou.

Omul a venit tocmai de la Cluj, a aflat Theo ulterior, pentru că voia să primească câte un autograf de la toți actori care dau viață îndrăgitelor personaje din serial.

Bărbatul a fost nevoit să facă un sacrificiu adevărat pentru a ajunge să-i întâlnească pe artiștii săi favoriți, ceea ce i-a dat o adevărată lecție de viață cântăreței, așa cum le-a mărturisit chiar ea fanilor săi printr-o postare pe Instagram.

„Am iesit la un moment dat din restaurantul in care filmam cu gandul ca macar sa fiu afara daca vomit. Pana la baie faceam mai mult. La usa, baiatul cerea tuturor celor care lucreaza la serial sa semneze pe bluza fosforescenta pe care o tine in mana. Fiind pe cale sa vars oriunde in fata ochilor si cautand un loc retras cu aer, l-am rugat sa astepte sa ma intorc. Intr-un final i-am semnat bluza si i-am ascultat povestea. Venise de la Cluj special pentru asta. Sa intalneasca actorii serialului si oamenii care lucreaza la proiect. Mi-a spus ca e mare fan si ca nu l-a interesat ca a trebuit sa isi amaneteze telefonul ca sa-si cumpere bilet de drum spre Bucuresti. A inceput sa planga si a zis: „Nu pot sa cred ca l-am prins si pe Tătuțu’ sa-mi semneze. Eu rad si plang odata cu voi. Nu va imaginati ce inseamna asta pentru mine. Poate credeti ca sunt nebun, dar eu sunt fericit. A venit Mosu’ mai repede la mine. Lasa, telefonul il iau inapoi. Muncesc si il scot in cateva zile. Multumesc!” A plecat fara sa ceara nimic. Va zic si de ce sunt proasta. Mi-era asa rau si in acelasi timp primisem o lectie de fericire neconditionata ca nu mi-a trecut prin minte nici macar o secunda sa-i platesc eu drumul sau sa-i dau niste bani, sa aiba la el. Pe de alta parte, am inteles lectia. El n-a avut nevoie decat de semnatura mea banala. Dar a dat la schimb o lectie pretioasa. Sunt oameni care au nevoie de atat de putin ca sa fie fericiti „… ca acelora este Împaratia cerurilor””, a mărturisit artista.

Citește și: Theo Rose, gest neașteptat pe scenă: „Dansează și copilul”. Totul s-a întâmplat sub privirile lui Anghel Damian