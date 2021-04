Theo Rose, dezvăluiri sincere despre Alexandra Ungureanu: ”Am simțit că ea avea nevoie mai mare de premiu”

In articol:

Între Theo Rose și Alexandra Ungureanu s-a dat o luptă crâncenă în finala ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Cele două artiste au luptat cot la cot pentru marele premiu și pentru titlul de ”Cea mai stilată femeie”. Deși a fost o diferență foarte mică între voturile publicului, cea care a câștigat competiția fenomen de la Kanal D a fost Alexandra Ungureanu.

Theo Rose a dezvăluit, într-un interviu sincer acordat lui Cătălin Măruță, despre sentimentele care au încercat-o în acele momente. Cântăreața, care se bucură de un succes enorm la noi în țară și nu numai, a dezvăluit că s-a rugat la Dumnezeu ca în cazul în care nu câștigă ea, să ia premiul cineva care merită.

” M-am rugat la Dumnezeu cu o seară înainte. Erau șanse foarte mari să câștig, eram conțtientă de lucrul ăsta. Am primit și note mari în finală și mi-a dat și mai multe aripi. Am zis: ”Doamne, știu că s-ar putea să nu câștig, că eu mai merit niște lecții, știu că mai am de primit, dar dacă nu câștig eu, dă Doamne să câștige o fată pentru care să pot să mă bucur. Să nu simt invidie. M-aș fi simțit dezamăgită de mine. A fost exact așa cum mi-am dorit. Am simțit că trebuia să se întâmple așa ”, a mărturisit Theo Rose.

Theo Rose, despre Alexandra Ungureanu

Artista a recunoscut și-n momentul în care s-a aflat câștigătoarea ”Bravo, ai stil! Celebrities”, că se bucură extrem de mult pentru Alexandra Ungureanu.

La câteva luni după ce competiția s-a terminat, Theo a dezvăluit că Alexandra avea mai mare nevoie de premiu, dar și de titlul respectiv. Ba mai mult decât atât, aceasta a spus despre Alexandra Ungureanu că a meritat să câștige competiția fenomen de la Kanal D.

”Am simțit că ea avea nevoie mai mare de Premiu și de titlu, că oricum mie-mi foloseau banii că titlul ce făceam cu el: Cea mai stilată femeie din România. Ea e o tipă care chiar a știut multe despre haine, despre modă, despre stil. A știu să susțină tot timpul ținutele, era la alt nivel”, a mai povestit Theo Rose, în mediul online.