Theo Rose nu este vaccinată anti-COVID. Noi detalii despre starea ei de sănătate după ce s-a infectat cu coronavirus: „Important e că nu mă simt așa rău”

În urmă cu câteva ore, Theo Rose și-a băgat în sperieți fanii, după ce a anunțat că și-a făcut un test PCR, iar rezultatul i-a indicat că este infectată cu virusul SARS-CoV-2. Este a doua oară când vedeta trece prin boala cauzată de coronavirus. Urma

o perioadă plină de cântări pentru aceasta, însă a trebuit să amâne totul.

Imediat după ce a făcut anunțul pe rețelele de socializare, artista a primit o avalanșă de mesaje de la internauții care o întrebau cum se simte. Ei bine, pentru a-i liniști, aceasta a făcut mai multe InstaStory-uri în care a povestit cu lux de amânunte care este starea ei de sănătate și cum se tratează de COVID-19. Theo Rose se declară o norocoasă, căci nu se confruntă cu simptome grave.

„Am hotârât să vă vorbesc ca să vedeți că sunt ok, sunt întreagă, nu sunt la spital, nu mă simt foarte rău. Sunt o norocoasă, nu este o formă gravă. Sunt fonfăită, mă doare în gât, în astea două zile am transpirat într-una, nici n-am stat să zac. M-am băgat în cadă, mi-am făcut băi fierbinți, m-am băgat în pat, am transpirat, m-am băgat iar în cadă iar am făcut baie. Numai așa am ținut-o, am dormit întruna, mi-am făcut de lucru prin clasă, mi-am făcut aerosolii mei pentru gât, mi-am luat vitamina c, am luat paracetamol, am băut multe limonade și fresh-uri. Vă spun sincer, am noroc”, a declarat artista pe rețelele de socializare.

Theo Rose: „ Nu sunt vaccinată încă, nu știu ce o să fac”

Artista a mai făcut o mărturisire, aceea că nu s-a imunizat împotriva virusului SARS-CoV-2 până în acest moment și nici nu este convinsă pe deplin că o va face. Un lucru este cert, însă, Theo Rose a ratat o perioadă plină de concerte. Ea spune că tot ce-și dorește în aceste momente e să nu fi transmis boala mai departe.

„Nu sunt vaccinată încă, nu știu ce o să fac. Nu vreau să intru în subiectul ăsta că stârnește multe discuții, sunt păreri împărțite. Nu mă interesează nici să le știu, nici să vă spun părerea mea. Important e că nu mă simt așa rău, sunt alte cazuri mai grave, sper din suflet că nu am transmis nimănui și de asta îmi e cel mai frică. De asta am făcut și testul PCR, pentru că era ultima perioadă cu multe cântări.

Aveam două săptămâni pline și m-am gândit că ce fac. Aveam o cântare la Craiova cu mulți oameni și mi-a fost frică. Mi-am făcut test, am primit rezultatul pozitiv. Am pierdut multe cântări, evenimente importante, unele s-au multat, o să vă anunț. Mulțumesc că v-ați gândit la mine, că mi-ați scris, am vrut să vedeți că sunt în regulă. Nu mă simt foarte rău și să dea Dumnezeu să nu mai fie cazuri foarte grave că ne-am săturat toți”, a mai adăugat Theo Rose.