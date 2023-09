Theo Rose nu și-a mai putut stăpâni lacrimile în timpul filmărilor, când și-a adus aminte de tot ceea ce a trăit. Până și Horia Brenciu a început să plângă, când a văzut-o așa: „Doar nu o s-o las singură”

In articol:

Theo Rose a avut un moment de sensibilitate, chiar în timpul filmărilor pentru concursul de talente unde aceasta este jurată, alături de Horia Brenciu. Artista nu și-a mai putut stăpâni lacrimile și a izbucnit în plâns, după ce una dintre concurente a interpretat o piesă specială pentru Theo.

Ce a făcut-o pe Theo Rose sa plângă în timpul filmărilor

Celebra cântăreață a evoluat foarte mult pe plan profesional, astfel că, în această toamnă, împarte scaunul de jurat alături de Horia Brenciu, în cadrul unei emisiuni de talente. Însă, nici bine nu au început filmările, căci Theo deja a avut deja parte de un moment emoționant. Vedeta a rămas fără cuvinte atunci când una dintre concurente a început să cânte chiar piesa pe care ea o consideră extrem de specială și care îi aduce aminte de nașterea fiului ei, Sasha Ioan. Theo Rose nu și-a mai putut stăpâni lacrimile și a izbucnit în plâns.

„Plângem de proști, de emoții. O și știu pe Denisa(n.red. concurenta), ne-am întâlnit prin concursuri și festivaluri când eram amândouă mai mici. Piesa asta e piesa Doinei Spătaru, am înregistrat-o neștiind dacă o să pun cover-ul ăsta undeva, dar, în cele din urmă, am descoperit pentru ce am înregistrat. A fost coloana sonoră a imaginilor cu nașterea lui Sasha. E o piesă extraordinară! M-a emoționat și piesa, și interpretarea ta... Mă bucur tare că ești aici! Cânți foarte frumos și sperăm să vii în echipa noastră și să reproducem emoția asta de câte ori o să avem ocazia”, a spus Theo Rose, în timp ce își ștergea lacrimile.

Theo Rose a izbucnit în lacrimi, chiar în mijlocul filmărilor [Sursa foto: Captură Video]

Horia Brenciu, emoționat până la lacrimi de colega lui

Bărbatul nu și-a putut stăpâni emoțiile, atunci când și-a văzut plângând colega de scaun. Horia Brenciu a început, la rândul său, să plângă, mărturisind apoi că nu s-a putut abține atunci când a văzut-o pe Theo Rose în lacrimi. Artistul a dezvăluit că el și celebra cântăreață au o legătură specială.

„Eu plâng că ai plâns tu! Aici e foarte clar, ori plângem împreună, ori râdem împreună, facem totul împreună! Iar eu, fiind foarte atașat de ea și de familia ei, n-am ce să fac, să plâng cu ea! Doar nu o s-o las singură! Mie îmi plac lacrimile pe obraz direct, nu le mai șterg!”, a mărturisit Horia Brenciu, cu lacrimi în ochi.