Theo Rose, prima fotografie cu ecografia bebelușului. Detaliul care i-a atras atenția, imediat după control: "Am fost și l-am văzut"

Emoții de nedescris pentru Theo Rose. Viitoarea mămică a publicat pentru prima oară ecografia bebelușului, în urma unui control de rutină. Ce i-a atras atenția, după ce s-a uitat mai bine la fotografii?

Theo Rose, nerăbdătoare să-și aducă băiețelul pe lume: "Am fost și l-am văzut, perfect se dezvoltă"

Theo Rose trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Artista mai are puțin până când va deveni mămică, iar de curând a trebuit să meargă și la un control de rutină, ca să afle cum decurge evoluția sarcinii. Momentul a fost unul extrem de emoționant pentru iubita lui Anghel Damian. Theo le-a povestit fanilor că bebelușul se dezvoltă perfect și chiar le-a arătat ecografia, cu care s-a mândrit în mediul online: "Gata, am fost și l-am văzut. Toate bune, perfect se dezvoltă. E și frumos băiatul meu. Are ochii verzi (n.r. râde).", a declarat Theo Rose, pe contul personal de Instagram.

Theo Rose și Anghel Damian au ales deja numele pentru băiețelul lor

Încă de când a anunțat că este însărcinată, Theo Rose a împărtășit cu cei care o urmăresc în mediul online cele mai importante momente din viața ei. Artista a vrut să se afle de la ea care este sexul bebelușului și nu s-a ferit să facă declarații despre emoțiile și schimbările pe care le trăiește în această perioadă.

De curând, iubita lui Anghel Damian a ținut să le mai facă încă o surpriză celor de acasă, căci le-a dezvăluit și ce nume a ales pentru băiețelul ei: "Vă spun, că nu am secrete: Sasha Ioan.", a mărturisit Theo Rose, în cadrul unui matinal.

