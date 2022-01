Theo Rose și-a făcut planurile de nuntă. Deja știe și pe cine o să invite: ”Nikos Vertis aș vrea să-mi cânte la nuntă”

In articol:

Theo Rose a făcut mărturisiri inedite despre planurile ei de viitor, dar și despre relația cu Alex Leonte. Celebra cântăreață a vorbit deschis despre viața personală, dar și cea profesională. Artista a dezvăluit că s-a gândit și la căsătorie, dar și la câți copii își dorește în viitor. Theo Rose nu se grăbește să îmbrace rochia de mireasă sau să devină mămică, însă recunoaște că s-a gândit la aceste aspecte.

Vedeta vrea ca la nunta ei să predomine toate genurile muzicale, așa că deja are câteva idei în cap despre cântăreții pe care vrea să-i invite. ” Să văd după primii doi (n.r. copii) dacă-l mai vreau și pe al treilea. Nikos Vertis aș vrea să-mi cânte la nuntă, de fapt, nu prea m-am gândit la chestia asta, poate pentru că nu prea vreau să mă mărit. Dar aș mai vrea să vină Pepe, Diana Matei, Carmen Chindriș și doamna Mioara Velicu”, a dezvăluit Theo Rose, în podcastul lui Horia Brenciu.

Theo Rose si Alex Leonte [Sursa foto: Instagram]

Theo Rose, despre succesul pe plan muzical

Frumoasa cântăreața a recunoscut că vara trecută a fost plină de evenimente, concerte, emisiuni TV. Theo Rose a punctat faptul că s-a bucurat foarte mult de toate proiectele în care a participat, susținând că nu a refuzat nimic, atunci când a venit vorba de evenimente.

” Vara trecută a fost cea mai plină din existența mea. A fost primul meu an de succes de care m-am bucurat, cu emisiuni TV, cântări etc. Eu nu prea am refuzat nimic. Mi s-au dat de făcut chestii: ‘Te bagi în proiectul ăsta?’ ‘Da!’ ‘Știi să faci?’ ‘Nu, dar învăț”, a dezvăluit Theo Rose.

Theo Rose [Sursa foto: Instagram]

