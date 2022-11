Theo Rose și Anghel Damian sunt mega norocoși! Cu cine va semăna cel mai mult bebelușul celor doi Avem primele imagini | EXCLUSIV

In articol:

Theo Rose și Anghel Damian țin prima pagină a tabloidelor de câteva zile, din momentul în care s-a aflat că artista ar fi însărcinată.

Vedeta a confirmat recent vestea pe rețelele de socializare, după ce i-a ținut pe fani cu sufletul la gură.

Povestea dintre Theo Rose și regizorul Anghel Damian a început vara aceasta, iar cei doi urmează să facă un pas extrem de important, căci ea va deveni mamă pentru prima oară. Jurnaliștii WOWbiz.ro s-au jucat într-un dintre aplicațiile consacrate și au aflat cum ar putea arăta copilul celor doi dacă ar fi băiat sau dacă ar fi fetiță.

Cum ar putea arăta bebelușul lui Theo Rose și al lui Anghel Damian

Jurnaliștii Wowbiz.ro au realizat o simulare grafică și au aflat cum ar putea arăta bebelușul lui Theo Rose și al lui Anghel Damian, în funcție de fotografiile acestora din prezent. Deși vedeta a vorbit în trecut despre un nume de băiețel, noi am realizat simularea atât pentru un "nepoțel, cât și pentru "o nepoțică".

Cum ar putea arăta copilul lui Theo Rose și al lui Anghel Damian

Momentan, nu se știe dacă vedeta va avea o fetiță sau un băiețel, însă cert este ca va fi un copilaș adorabil, având în vedere că Theo și Anghel sunt doi viitori părinți extrem de frumoși.

Theo Rose, însărcinată pentru prima oară

Theo Rose trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața unei femei. Artista este însărcinată pentru prima oară și ar urma să devină mamă cel mai probabil în vara anului viitor.

Vestea a fost confirmată chiar de ea pe rețelele sociale, acolo unde a făcut fericitul anunț.

Vizibil emoționantă și fericită, Theo le-a mărturisit fanilor că știrile sunt adevărate și aceștia urmează să aibă un nepoțel sau o nepoțică.

„ Vă pup de la filmări. E adevărat, o să aveți un nepoțel sau o nepoțică. Când iese vreau să-l strigați nepoate sau nepoată, depinde. Să fim sănătoși cu toții”, a spus Theo Rose pe Instagram.

La rânul său, Anghel Damian a oferit și el o primă reacție, iar actorul spune că este cioplești de emoții, cuplul traversând una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor.

„Este o perioadă din viața noastră în care suntem copleșiți de fericire și emoții. Vestea venirii unui copil este o bucurie inexprimabilă.

Ne-am fi dorit să putem da noi vestea, să împărtășim bucuria noastră atunci când am fi simțit că trebuie făcut acest lucru. Dar tot ce contează acum este că suntem bine și le mulțumim tuturor celor care ne-au transmis gânduri bune”, a declarat Anghel Damian pentru protv.ro.

Tatăl lui Theo Rose a fost primul care i-a dat de gol

Inițial, nici artista și nici actorul nu au confirmat vestea sarcinii, însă tatăl lui Theo Rose a oferit câteva declarații și a făcut marele anunț. Ioan Diaconu a spus clar și ce crede despre Anghel Damian și chiar speră că vor bate și clopotele de nuntă.

„ Pe noi ne-a anunțat Theo încă de la începutul lunii noiembrie despre marele eveniment. Am sărit în sus de bucurie, fiindcă am și eu o vârstă și deja așteptam de ceva vreme nepoți.

Care se cam lăsau așteptați. Theo, cea mai mică fată a noastră, e cea care ne-a făcut marea bucurie! Voi fi cel mai fericit bunic din lume. Noi, aici, la țară, suntem mai conservatori. Așa că nu ne-am fi dorit să aflăm de prin ziare marea veste.

Theo, draga de ea, a știut asta, și a preferat să ne anunțe printre primii. Nici nu vă puteți închipui ce bucurie ne-a făcut! Pe Theo am crescut eu, o bună bucată de vreme. Mai exact, de pe când avea vreo două luni, timp de un an. În prima perioadă a vieții ei mi-am luat concediu de paternitate, special ca să am grijă de ea. Așa că pot spune că avem o relație fiică-tată mai aparte. Iar acum că voi fi și bunic, lucrurile nu pot fi decât îmbucurătoare, așa cum de altfel trebuie să fie lucrurile în viață ”, a spus Ioan Diaconu, pentru Playtech.ro.

