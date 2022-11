Theo Rose și Nea Mărin, întâlnire de gradul zero, după ce artista s-a despărțit de nepotul lui de dragul lui Anghel Damian! Ce a mărturisit coregraful înainte să urce pe aceeași scenă cu ea

In articol:

Theo Rose a fost într-o relație cu Alex Leonte vreme de mulți ani, însă drumurile s-au bifurcat în momentul în care neînțelegerile au devenit o reală problemă. În ciuda faptului că cei doi foști iubiți și-au spus adio, artista nu poate evita întâlnirile cu Nea Mărin, bunicul fostului său iubit.

Cei doi vor avea ocazia să se întâlnească pentru prima dată după marea despărțire prin prisma meseriei lor.

Theo Rose trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Anghel Damian, cel alături de care își va crește primul copil. În ciuda gurilor rele, cei doi au decis să aducă pe lume un copil la doar câteva luni de la decizia de a forma un cuplu, semn că între cei doi există o pasiune foarte mare. Până acum câteva luni, toți fanii artistei credeau că va ajunge în fața altarului alături de Alex Leonte, însă au avut parte de un șoc total în momentul în care a ieșit la iveală că artista și-a refăcut viața.

Theo Rose și Nea Mărin, prezenți pe aceeași scenă

Theo Rose va onora în perioada următoare diferite spectacole foarte așteptate de fani. Unul dintre acestea va avea loc la Sala Palatului, acolo unde va cânta împreună cu Horia Brenciu.

În aceeași seară va veni pe scenă și Nea Mărin, alături de echipa sa de dansatori. În mod inevitabil, Nea Mărin și Theo Rose, odată rude apropiate, se vor întâlni de data aceasta în calitate de artiști.

Cu toate acestea, Nea Mărin refuză să discute despre relația care a existat între nepotul său și Theo Rose.

„Nu pot comenta nimic pe acest subiect! Nu o voi face nici eu, nici nepotul meu! Ceea ce a fost, a fost!”, a spus Nea Marin, potrivit playtech.ro.

Nea Mărin, prima reacție după ce s-a aflat că Theo Rose este însărcinată

Nea Mărin este de părere că Theo Rose nu este deloc prea tânără ca să devină mamă, așa cum au susținut o parte din internauți, având în vedere că în trecut femeile deveneau mame la o vârstă fragedă.

„Eu nu știu absolut nimic, nu am nicio informație că este însărcinată. Dar, dacă e așa, ce să îi doresc? Să fie sănătoasă! La 24 de ani nu este deloc prea tânără ca să devină mamă. Eu, de pildă, m-am căsătorit la vârsta de 23 de ani, soția avea 22, am făcut copii și, uite, am ajuns la 65 de ani și avem și nepoți în vârstă de 15 ani. Păi, nu e mai frumos așa? M-aș bucura însă dacă femeile de acum ar avea și mintea celor tinere, de odinioară”, a declarat celebrul dansator, pentru impact.ro.