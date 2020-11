Theo Rose și nepotul lui Nea Mărin, pentru prima oară într-o emisiune de televiziune! Cum a început povestea lor de dragoste

Theo Rose alături de iubitul ei [Sursa foto: Instagram]

Theo Rose se află printre cele mai talentate și iubite artiste din showbiz-ul românesc. Frumoasa artistă a fost invitată pentru prima dată în cadrul unei emisiuni alături de nepotul lui Nea Mărin, unde au vorbit despre frumoasa lor poveste de dragoste.

Artista a susținut în emisiune că înainte ca cei doi să formeze un cuplu, Theo Rose îl ținea pe jar pe nepotul lui Nea Mărin. „L-am ținut pe jar! Și știți unde-l țineam pe jar? În fața blocului, în fața barierei acolo! Noi am făcut cunoștință oficial în urmă cu vreo 7-8 ani, dar nu mi-a atras atenția”, a declarat Theo Rose.

Ulterior, iubitul artistei a povestit că cei doi s-au cunoscut prin sora ei, Raluca. După ce au vorbit o perioadă pe rețelele de socializare, cei doi au hotărât să se întâlnească. Din acel moment, au decis să formeze un cuplu.

„Noi ne știam de ceva timp. Nu ne-am cunoscut fix când a fost să fim împreună și ușor ușor s-au întâmplat lucrurile. Ne-am cunoscut prin sora ei, Raluca. Nu a durat foarte mult, am vorbit pe Instagram și după ne-am văzut. A cedat repede. Ți se pare că am nevoie de prea multe? (n.r. râde)”, a spus Alex.

La fix o lună de relație, Theo Rose și nepotul lui Nea Mărin s-au mutat împreună

La fix o lună după ce au hotărât să formeze un cuplu, Theo Rose și nepotul lui Nea Mărin s-au mutat împreună. Cu toate că se mai ciondănesc din când în când, se înțeleg bine. În prezent, Theo Rose și nepotul lui Nea Mărin formează un cuplu de trei ani.

”Ne-am mutat împreună la o lună după ce ne-am pupat. Noi nu ne-am dat seama că ne mutăm împreună. Am mers acasă să iau niște haine și m-am trezit că la maică-mea nu mai am nimic și i-am zis: ”Mamă, ce mai iau de la tine, că nu mai am ce să mai iau”, a mai adăgat Alex.

Theo Rose alături de iubitul ei[Sursa foto: Instagram]

Sursa: Spynews.ro