Theo Rose, situație neașteptată în timpul unui concert: „I-a luat microfonul din mână Alessandrei”. Totul s-a petrecut pe scenă, în fața tuturor

Theo Rose se numără printre cele mai iubite și îndrăgite artiste de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune o comunitate generoasă de fani, printre aceștia numărându-se persoane de toate vârstele, în special și copii, care o îndrăgesc tare mult pe cântăreață.

Ei bine, recent, în timpul unui concert, șatena s-a întâlnit cu situație neprevăzută, chiar atunci când se afla pe scenă, alături de colega sa, Alessandra. O mică fană s-a urcat pe scenă, alături de Theo și Alessandra, iar de acolo și până la a se ajunge la un spectacol inedit, întreținut chiar de micuța fană, a fost doar un pas.

Theo Rose a fost extrem de încântată de cum au decurs lucrurile, așa că a făcut o serie de declarații privind acest aspect, explicând că o vede pe fana sa, Maria, un artist foarte bun în viitor.

„A urcat aseară lângă mine pe scenă în timpul unui concert una mică de patru ani, Maria, i-a luat microfonul din mână Alessandrei și nu doar că a rămas lângă mine până la finalul concertului, dar a făcut show, a făcut spectacol, nu avea pic de track. Eu zic că așa arată un viitor artist. Maria, dacă o vezi asta peste câțiva ani, să știi că scria pe fruntea ta că vei fi artist.”, a spus Theo Rose, în mediul online.

Theo Rose formează un cuplu cu Anghel Damian

Theo Rose și Alex Leonte au format un cuplu timp de cinci ani, însă relația celor doi a ajuns la final, iar acum, artista și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat, respectiv cunoscutul regizor și fostul iubit al Liei Bugnar, Anghel Damian

Cei doi au încercat să-și țină relația departe de ochii lumii, însă acest lucru nu a ținut prea mult, asta pentru că cei doi amorezi au fost surprinși în timp ce se sărutau, iar la scurt timp după ce imaginile s-au viralizat pe internet, șatena a făcut o serie de declarații privind acest subiect.

”Reiese că relația mea cu Alex s-a încheiat, respectiv că altcineva a apărut în viața mea, lucruri adevărate, doar că lucrurile astea erau știute de către mine, Alex, familia și oamenii foarte apropiați de mine. Doar că noi am vrut să se întâmple cu discreție lucrurile astea, eu, mai degrabă, am vrut să se întâmple cu discreție, și să anunț eu la un moment dat că s-a întâmplat asta, ne-am despărțit. Nimeni nu a înșelat pe nimeni. Alex știa de existența lui Anghel. Noi am vorbit despre asta. Ne-am despărțit, în primul rând, pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi, după care Alex a aflat de existența lui Anghel în viața mea, l-am pus în temă cu tot ce se întâmplă în viața mea în perioada asta, pentru că am zis că o să vorbim deschis”, a declarat Theo Rose.

Theo Rose și Anghel Damian [Sursa foto: Instagram]