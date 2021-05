Theodor Stolojan, despre lacrimile lui Traian Băsescu! De ce a plâns la  momentul ”Dragă Stolo!” Dezvăluirile fostului premier la ”40 de întrebări cu Denise Rifai” VIDEO

In articol:

Theodor Stolojan a fost ministru de finanțe, premier, senior economist la Banca Mondială, consilier prezidențial și europarlamentar. În anii 2000 a intrat oficial în politică, în Partidul Național Liberal, al cărui președinte a și fost o perioadă.

În 2004, Theodor Stolajan a fost candidatul alianței D.A. (Dreptate și Adevăr) la funcția de președinte al României. Însă, cu puțin timp înaintea alegerilor și-a anunțat retragerea din cursă, lăsându-l în locul său pe Traian Băsescu.

Nu discursul său a șocat atunci, ci cel al lui Traian Băsescu. Momentul, care a rămas în istorie ca ”Dragă Stolo” a șocat și prin faptul că în discursul său, Traian Băsescu a anunțat cu lacrimi în ochi, că el îl va înlocui pe Theodor Stolojan care avea probleme de sănătate. Au fost mulți atunci care au spus că de fapt Traian Băsescu a avut un discurs teatral și că lacrimile sale au fost false. La mulți ani după acel moment, care l-a propulsat pe Traian Băsescu în funcția de președinte al României, Theodor Stolojan a spus dacă a crezut în discursul colegului său de politică și mai ales în lacrimile acestuia.

Theodor Stolojan, la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”: ”Am pierdut un rinichi”

”Traian Băsescu a avut atunci un moment în care omul din el s-a manifestat. Și mi s-a părut, și nu numai mie, toți cei care au fost acolo nu au crezut că a fost un act de actorie, așa cum spuneți dvs. Discutam cam cu o lună înainte de acel moment, discutam și cu Traian Băsescu, că ajunsesem într-o stare de epuizare fizică, nervoasă, în care îmi dădeam seama, și nu numai eu, ci și medicii mi-au spus că trebuie să ies din acea competiție. Eu cu un an și jumătate înainte suferisem o operație foarte grea, de care lumea nu știe, în care am pierdut un rinichi. Trebuia să manifest un echilibru. În toată activitatea mea politică, nu am ținut seama de acest lucru. Să nu uităm că la acel moment, noi nu aveam acces la nicio televiziune publică și trebuia să batem în fiecare săptămână sat după sat și oraș după oraș în campania respectivă”, a afirmat Theodor Stolojan în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Denise Rifai l-a întrebat dacă a crezut în lacrimile lui Traian Băsescu, iar răspunsul a venit ferm: ”Categoric”.

Theodor Stolojan a fost șantajat?

După ce Theodor Stolojan a renunțat la candidatura sa la Președinție s-a zvonit că nu starea de sănătate a fost adevăratul motiv, ci presiunile și chiar șantajul la care ar fi fost supus. De altfel, chiar a doua zi după ce întreaga Românie l-a văzut pe Traian Băsescu în lacrimi, acesta a vorbit despre un șantaj pus la cale de PSD, care ar fi pus presiune pe Theodor Stolojan.

”Momentul ”Dragă, Stolo” a fost șantaj sau regie politică”, l-a întrebat Denise Rifai pe Theodor Stolojan.

”Cuvântul șantaj nu poate fi folosit în legătură cu mine. Integritatea a fost și unul din principiile care m-a călăuzit și înainte de 1989 și după aceea. După ce am venit de la Banca Mondială, spuneam în cartea pe care am scris-o, că eram atât de scrupulos în ceea ce privește integritatea, încât când foloseam mașina partidului în scop personal, mă duceam și depuneam la caserie, o sumă de bani care spuneam eu că compensează. Deci nu există motiv pentru care eu să fiu șantajat. Am fost însă amenințat, presat…De exemplu, erai dat în judecată de PSD pentru declarații pe care le făceau fel de fel de membri ai PNL, iar tu ca președinte erai dat în judecată, pur și simplu pentru a-ți ocupa timpul. Dar aceste lucruri sunt inerente în politică. Adversarii încearcă să-ți construiască fel de fel de vulnerabilități. Deci, nu aveam de ce să fiu șantajat”, a precizat Theodor Stolojan la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.