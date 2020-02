Conform dezvăluirilor de ultim moment, Apple a fost amendată cu 27,4 milioane de dolari pentru că a încetinit în mod deliberat performanțele modelelor mai vechi ale telefoanelor iPhone.

Cum a încercat Apple să scape din poveste

Metoda a fost pusă în aplicare fără a face acest lucru cunoscut utilizatorilor, a anunțat vineri autoritatea pentru concurență din Franța, transmite BBC.

În 2017, Apple a confirmat că a încetinit performanțele unor modele de iPhone mai vechi printr-un update de soft, dar a spus că a făcut-o pentru a "prelungi durata de viață a dispozitivelor". Unii utilizatori s-au plâns că telefonul lor se închidea brusc și au acuzat compania că încetinește dispozitivele vechi pentru a-i convinge pe utilizatori să-și cumpere un model nou.

Ai observat și tu? Ce au pățit telefoanele noi

Unul din motivele deciziei de a sancționa Apple a fost faptul că nu și-a informat utilizatorii că stabilește un plafon pe performanțele telefoanelor ca să prelungească viața acestora. Mai mulți clienți au confirmat de-a lungul timpului că o simplă schimbare de baterie ar fi îmbunătățit performanțele dispozitivelor, notează Mediafax. Este posibil ca unii clienți să-și fi cumpărat telefoane noi deși cele pe care le aveau funcționau fără probleme.

Autoritatea franceză pentru concurența a mai notat într-o declarație că utilizatorii iPhone nu pot să revină la o versiune de soft anterioară, ceea ce înseamnă că aceștia nu au avut cum să ridice funcția de plafonare a performanțelor.

„Neinformarea consumatorilor a reprezentat, folosind omisiunea, o practică de business înșelătoare”, arată autoritatea franceză.

Care sunt modelele Apple vizate

De când a confirmat practica în 2017, Apple a folosit-o pe mai multe modele de iPhone printre care iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7 și 7 Plus, iPhone 8 și unele modele 8 Plus precum și unele modele de iPhone X care utilizează sistemul iOS 12.1 sau versiuni mai noi. Strategia a fost implementată și pentru iPhone XS, XS Max și XR cu sisteme iOS 13.1 sau mai noi.

Plafonul pe performanțe devin activ doar în momentul în care bateria începe să se degradeze, iar iOS oferă acum informații mai clare despre când intră în vigoare sistemul de management al performanței.