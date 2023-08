Ți se face pielea de găină! Bunica lui Matei, băiețelul de 3 ani accidentat mortal de o șoferiță care se afla sub influența substanțelor interzise la volan, își strigă durerea! Nu poate nici acum să-și revină din șoc: „Voia să-i cumpăr iepurași”

In articol:

Tragedie fără margini în Brăila! O șoferiță în vârstă de 38 ani, care se afla sub influența substanțelor interzise la volan, a lovit în plin un copilaș de doar 3 ani, care se juca în fața casei. Întreaga tragedie s-a petrecut sâmbătă seara, 26 august, iar ajutoarele care au sosit la fața locului au făcut tot posibilul pentru a salva viața băiețelului, însă din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru minor, fiindu-i astfel declarat decesul.

Acum, familia copilului este îngenuncheată de durere, iar bunica micuțului își strigă suferința. În brațe cu jucăria regretatului ei nepot, femeia plânge și nu își poate reveni din șoc.

„Voia să-i cumpăr astăzi iepuraşi, la ora 9 eram programaţi să mă duc să îi iau 2 iepuraşi, că el voia iepuraşi. El stătea aici, aici se juca şi ea a urcat aşa, l-a plesnit, s-a dus direct în partea aia.” , a spus bunica lui Matei, scrie Observatornews.ro.

Martorii au spus exact cum s-a petrecut tragedia

De asemenea, o vecină care a fost martoră la întreaga tragedie a povestit exact cum s-a petrecut totul. Femeia, cu ultimele puteri, a spus că l-a găsit pe micuț fără suflare, imediat după impact.

„A venit o maşină după colţ, cu mare viteză. De frică am fugit cum stăteam pe bordură acolo spre nepoţica mea să nu cumva să iasă, ţipam la ea şi în timpul ăla l-a călcat pe cel mic. Deodată s-a auzit poc şi când m-am uitat jos, era jos fără suflare, am ţipat, am zbierat, au ieşit toţi vecinii.” , a spus o vecină care a fost martoră la întreaga tragedie.

La rândul său, și conducătoarea auto se afla în stare de șoc, spun martorii: „ Şoferiţa, speriată şi ea, baricadată în maşină”.