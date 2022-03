Ți se face pielea de găină! Fetița care cânta într-un buncăr din Kiev a ajuns pe scenă, în Polonia! Vezi cum cântă imnul Ucrainei

In articol:

Amelia Anisovych, în vârstă de 7 ani, a câștigat inimile tuturor internauților, după ce un videoclip cu ea în care cânta într-un buncăr melodia „Let it go” din celebrul film animat „Frozen” s-a viralizat. Micuța le-a înmuiat inimile oamenilor, după ce în urmă cu puțin timp a urcat pe scena unui stadion din Polonia, acolo unde a interpretat imnul național al Ucrainei, în cadrul unui concert umanitar pentru țara ei.

Amelia Anisovych [Sursa foto: Captură video ]

Copila de 7 ani a devenit de-a dreptul celebră pe internet, după ce la începutul lunii martie s-a viralizat un clip cu ea în timp ce cânta melodia „Let It Go” din filmul de animație „Frozen”. Totul s-a întâmplat într-un adăpost subteran din Kiev, unde a stat ascunsă alături de familia ei, dar și de alți civili timp de șase zile. Ea și familia ei au fost prinși în mijlocul conflictului militar dintre Ucraina și Rusia, iar micuța, în ciuda a tot ce se întâmpla în jurul ei, nu s-a descurajat nici măcat o clipă, iar muzica a ajutat-o să treacă ușor peste toate fricile care o încercau în acele momente cuplite și pline de incertitudine.

Amelia Anisovych împreună cu bunica și frații ei au reușit să scape din infernul din Ucraina, iar pe 9 martie au ajuns în Polonia. Din păcate, Lilia și Roman, părinții fetei, au rămas în Kiev, acolo unde luptă să-și protejeze țara.

Micuța a impresionat o lume întreagă cu vocea ei și a continuat să o facă, de data aceasta live, într-un concert intitulat „Împreună cu Ucraina”, care a avut loc pe stadionul Atlas Arena din Polonia.

Remember the girl who sang Frozen in a Ukrainian bomb shelter?



She just sang on stage at a charity concert in Poland pic.twitter.com/wKOr5e6S69