Ți se face pielea de găină! Un bărbat și-a fotografiat bucătăria, după ce a auzit zgomote inexplicabile

O fotografie postată de un bărbat pe Reddit i-a șocat pe mulți internauți. Fotografia a devenit imediat virală, ea fiind făcută de către un bărbat în bucătăria din apartamentul său. El susține că a auzit mai multe zgomote venind din bucătăria lui, pe care nu putea să le distingă, în timp ce se afla singur acasă. El a decis să își scoată telefonul și să facă o fotografie încăperii, însă detaliul pe care l-a observat ulterior l-a îngrozit.

Bărbatul a distribuit fotografia pe Reddit, cu descriere: „După ce am auzit pași și zgomote din bucătărie, am făcut o gotografie și am văzut asta”. Inițial, utilizatorii nu păreau să înțeleagă la ce face referire bărbatul, până au dat zoom pe poză sau au citit în comentarii. În imagine se poate observa o figură care stă ascunsă după ușă. Holul care duce spre bucătărie era slab luminat, motiv pentru care figura nu a fost observată din prima de către oameni. Sute de oameni de pe Reddit au recunoscut că nu au putut vedea nimic care să îngrijoreze, până nu au mărit. Unii dintre ei au fost sfătuiți de alți internauți în secțiunea de comentarii unde să se uite mai exact pentru a putea vedea figura înfricoșătoare. „Lângă ușă, deasupra tejghelei. Pare o față albă / transparentă care aruncă o privire", a scris un utilizator.

Fotografia postată de bărbat pe Reddit[Sursa foto: Reddit]

Bărbatul care a făcut fotografie s-a mutat din apartament

Bărbatul a declarat că mai locuiește cu încă trei persoane, însă în acel moment se afla singur în apartament. Scena și footgrafia l-au speriat atât de tare încât s-a mutat din apartament, iar acum locuiește cu părinții săi. Un internaut i-a comentat bărbatului la fotografia postată de Reddit: „Dacă acest lucru nu este fals, atunci cu siguranță ai o fantomă”, la care acesta a răspuns: „Din păcate nu este. Aș vrea să fie”. (Citeste si: Un bărbat din Dallas și-a decorat casa de Halloween. Cum au reacționat vecinii când au văzut imaginile înfricoșătoare)

Postarea brăbatului a strâns peste 1.000 de comentarii, dar și foarte multe comentarii prin care internauții se declară convinși că fotografie este falsă sau editată. Unii dintre ei au declarat că figura din imagine pare a fi o mască, dar nu toată lumea a fost convinsă: „Un pic ciudat, dar, din păcate, ușa este suficient de deschisă pentru ca cineva să stea în spatele ei". O altă persoană a argumentat de ce consideră că fotografia este editată, însă bărbatul i-a asigurat că este reală.

Sursă: The Mirror