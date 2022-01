Tibi Clenci, moment de sinceritate. El și soția lui au fost în pragul despărțirii: ”Anul ăla a fost de focuri”

In articol:

Tibi Clenci a făcut dezvăluiri sincere în emisiunea ”Detectorul de minciuni”, prezentată de Oana Radu, acolo unde a vorbit despre viața lui personală, cea din spatele competiției ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Celebrul fotograf nu a ezitat să recunoască că el și soția lui au fost în pragul despărțirii, însă în urmă cu ani buni, atunci când erau la începutul relației.

Citeste si: Cine e soția lui Tibi Clenci, juratul de la „Bravo ai stil! Celebrities”

Oana Radu i-a pus cele mai picante întrebări, iar juratul de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” a răspuns cât mai sincer și direct, fără să se ”scoată” și să evite întrebarea.

Citeste si: Cine este Tibi Clenci de la „Bravo, ai stil! Celebrities” 2021. Îl înlocuiește pe Cătălin Botezatu la masa juraților

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, e vorba despre Camelia Mitoșeru...- bzi.ro

Tibi Clenci [Sursa foto: Captură YouTube]

Oana Radu i-a pus întrebări picante

Oana Radu: Tu și soția ta ați fost vreodată în pragul despărțirii sau despărțiți?

Tibi Clenci: Cum v-ați gândit voi să puneți întrebarea asta? E adevărat că-mi petrec timpul majoritar cu femei foarte frumoase, speciale sau mai bine zis, carismatice. Da, sunt înconjurat de cele mai frumoase femei din lume. Ne cunoscuserăm de puțin timp, eu venisem din Anglia, după o performanță lungă de trai cu fete englezoaice, cu multe fete englezoaice. Alergam disperat în a-mi găsi consoarta, sufletul pereche către casă. Visam că vreau o femeie româncă, să-mi spună ”te iubesc” așa cum trebuie să se spună. Am venit acasă, am găsit-o pe Adina, dar mai aveam niște gărgăuni în cap. Deci da, da...după puțin timp, nu ne-am căsătorit chiar atât de repede, anul ăla a fost de focuri, am plecat pentru nu știu care motive. Da, cu rușine.

Oana Radu: Te cerți des cu soția?

Tibi Clenci: Am plecat câteva zile și în câteva zile m-am întors acasă. Nu des, în fiecare zi.

Oana Radu: Soția dvs.

este geloasă?

Tibi Clenci: Tocmai de aceea am plecat atunci, când eram mici.

Distribuie pe: