Tibi Clenci, viața înainte de celebritate! Ce a lucrat înainte de fi în lumina reflectoarelor?

Deși se ocupă cu imaginea vedetelor și se asigură că fotografiile sunt perfecte, Tibi Clenci este o persoană destul de discretă în ceea ce privește detaliile despre viața personală. Astăzi, a decis în platoul Teo Show, să povestească prin tot ce a trecut când era un tânăr fără venituri și vise mărețe.

"Dacă aș fi trăit în timpul respectiv acum, probabil, cel mai ușor, dacă nu aș fi apelat la tata, aș fi apelat la o bancă, dar dând înapoi timpul cu 20 și ceva de ani, nu exista această posibilitate. Și ce să facă un tânăr român? Să plece mai departe. În Marea Britanie am fost. Am avut marele noroc să am parte de o bursă a prima facultate de sport, mi-am dat seama din primele zile că trebuie să și muncesc pentru că erau șanse extraordinare să fiu acolo. Și astfel am mers la școală și am și muncit.", a declarat Tibi Clenci.

Întrebat de Teo Trandafir, despre locul de muncă din Anglia, Tibi a răspuns într-o notă umoristică, dar foarte sincer despre ceea ce făcea pentru a se întreține.

"Surpriză, o să spun că m-am angajat la Louis Vuitton în Londra. Nu! M-am angajat în agricultură. Era unica noastră șansă a tinerilor, a studenților din sud-estul Europei, să lucrăm și să facem bani.", a povestit Tibi.

Tibi Clenci, de la agricultor în Anglia, la fotograf de modă

Tibi Clenci

Fotograful de modă povestește fărtă nicio reținere, cum s-a adaptat la mediul și munca de acolo, ajungând chiar să mănânce și să doarmă cu puii de șoareci. Acesta a conviețuit cu ei și a devenit chiar prietenul lor.

"Ajunseseră să mănânce din mâna mea, ne îmblânziserăm unul pe celălalt așa de tare, încât conviețuiam de câteva luni.

Șoriceii au fost prietenii mei câteva luni de zile.", a mărturisit Tibi Clenci.

Tot în cadrul emisiunii, juratul "Bravo, ai sti! Celebrities", a precizat că datorită agriculturii are toate bunurile de astăzi, câștingând mai mult decât alții cu studii superioare.

"Am cules 7 tone de mere în prima zi.(...) Am câștigat mult mai mult decât un inginer. Eram de 3 ori mai mult decât el.(...) Așa am îndrăznit să visez și mai mult. Așa mi-am cumpărat o nouă cameră, așa mi-am cumpărat noi lumini, am venit acasă și mi-am dotat agenția de modele. Așa am făcut toate lucrurile și înțelegând că mai am nevoie de experiențe de genul acesta, pentru că un an în Londra, nu era de ajuns ca eu să pun pe roate această mașinărie."

În final, Tibi afirmă faptul că oricine trebuie să pornească de la munca de jos, pentru a se realiza în viață. Fotograful este adeptul principiului că, mai ales bărbații, trebuie să treacă serios prin viață, să fie familiarizați cu munca fizică.

"De o sapă are nevoie oricine, să știi! Dacă nu pui mâna pe o sapă, habar nu ai ce înseamnă munca cu adevărat!(...) În cazul bărbaților, chiar cred că e nevoie de puțină armată un pic de a fi trecut măcar o săptămână prin viață."