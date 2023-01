Ticy, din nou pe mâna medicilor. Artistul trebuie să se opereze pentru a 24-a oară: „M-am speriat”

In articol:

De-a lungul carierei sale, Ticy a făcut numeroase colaborări cu alți cântăreți cunoscuți, precum Vali Vijelie, ASU, Claudia Puican și Armin Nicoară. În aceste momente, acesta se confruntă cu o perioadă destul de grea în viață, din cauza unor noi probleme de sănătate și trebuie să se lase pe mâna medicilor chirurgi pentru a 24-a oară.

Cum au început toate problemele artistului?

Citește și: Denisa manelista rupe tacerea! Ce spune despre presupusul ei iubit, Ticy! "E insurat!"

Problemele de sănătate cu care se confruntă Ticy

Artistul Ticy [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Șerban Huidu, momente de sinceritate. Mesajul pe care i l-a transmis lui Găinușă, după ce relația lor s-a răcit- kfetele.ro

Ticy se confruntă cu momente dificile în această perioadă și toate astea din cauza stării sale de sănătate, care nu este una bună. În urmă cu ceva timp, artistul s-a lăsat de unul dintre cele mai nocive vicii, fumatul. Acesta a fost unul dintre principalele cauze care au dus la problemele de sănătate pe care el le are acum, plus mâncarea de tip fast-food. Cântărețul a mărturisit că după ce a lăsat țigările, corpul lui a început să o ia razna, motiv pentru care s-a speriat.

Durerile în partea dreaptă l-au făcut să creadă că are probleme cu ficatul și a mers să facă un RMN, dar de fapt, colonul iritabil era principala cauză a acestora.

„Am renunțat la un viciu pe care îl aveam, la fumat și de atunci a început corpul să o ia un pic cam razna. M-am speriat, îți dai seama! Mă durea într-o parte, a început să mă înțepe și am crezut că am probleme cu ficatul, dar de fapt era colonul iritabil. Eu oricum aveam problemele mele dinainte și am început să ronțăi mai mult, să mănânc mai mult, plus că și programul nostru... faptul că eu nu prea am cum să încerc să mănânc mai sănătos. Termin pe la 12 sau la 1 noaptea, ce poți mânca altceva decât fast food? Și au început problemele iar, la un moment dat te sperii. M-am dus să îmi fac un RMN, la ficat”, a declarat solistul, potrivit antenastars.ro.

Citește și: ”Se putea ajunge la o tragedie”. Ticy și familia sa, nevoiți să își părăsească locuința din cauza unei inundații. Ce decizie a luat manelistul, după incident

Artistul este nevoit să facă cea de-a 24 a operație

Pentru a remedia problema și pentru ca starea sa de sănătate să devină mai bună, artistul trebuie să facă o operație. Acest lucru nu l-a surprins deoarece, în trecut, vedeta a mai fost supus la alte 23 de operații. Din fericire, aceasta va fi ultima operație pe care Ticy o va mai face, lucru pe care i l-au garantat chiar medicii.

„Am trecut printr-un număr foarte mare de operații și acum trebuie să trec iar. Cred că sunt 22 sau 23 de operații, dar asta este ultima pe care trebuie să o fac, că asta mi-au garantat medicii”, a mai spus vedeta.