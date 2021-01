Tily Niculae și familia ei s-au îmbolnăvit de COVID-19! „Era păcat să nu închid 2020 cu COVID-19 la toți patru”

Actrița împreună cu soțul și ambii copii au fost testați pozitiv și acum sunt în carantină

Actrița Tily Niculae, soțul ei Dragoș Popescu și copiii lor, au fost infectați cu noul coronavirus, iar acum se află în carantină la domiciliu. Însă veștile proaste nu se opresc aici. Deși faptul că se îmbolnăviseră cu virusul SARS-CoV-2 le dădea deja bătăi de cap, mezinul familiei a făcut o reacție alergică la antibiotic. Atunci Tily a solicitat o ambulanță, însă experiența i-a lăsat un gust amar: „Am așteptat, este ora 14:30 și de la ora 11, de pe 25 decembrie, nu a venit nimeni și nici nu ne-a sunat nimeni. Am fost foarte norocoși că am trecut cu bine”.Actrița a povestit toată întâmplarea pe contul ei de Instagram.

Tily Niculae povestește experianța din carantină

Tily Niculae a sărbătorit Crăciunul și Revelionul în carantină. Ea, soțul și cei doi copii ai ei au fost infectați cu noul coronavirus și au trebuit să se izoleze imediat. Vestea a venit chiar în Ajunul Crăciunului. De atunci, actrița a început să țină un jurnal video pe care l-a postat recent pe contul său de Instagram.

„Azi e 24 decembrie și, oficial, am intrat în carantină. Suntem toți patru pozitivi. Am aflat ieri, pe 23. Era păcat să nu închid 2020 cu COVID-19 la toți patru. Sofi e super bine, Popescu este și el bine, eu am fost așa și așa, de astăzi, sunt mai bine. În schimb, Radu a făcut febră și scaune moi, și mârâit și sper să trecem bine peste”, își începe Tily povestea.

Însă lucrurile au început să se complice puțin. Tratamentul cu antibiotice prescris de medicul de familie, tratament care spera că o să le ușureze experiența cu boala s-a dovedit a le da mai mari bătăi

de cap. In special celui mic, în vârstă de doar 9 luni. Aceasta a făcut o reacție alergică la medicament, iar Tily a fost nevoită să solicite ajutor medical specializat și a chemat o ambulanță. După o oră de așteptare, asistentul care a venit nu știa cum să-l trateze pe micuț și i-a sfătuit pe părinți să meargă cu el la spital, însă aceștia au refuzat. Au mai așteptat o ambulanță, dar în zadar. Nu a mai venit nimeni să-i ajute.

“26 decembrie – ieri, am avut niște emoții foarte mari, Radu a făcut reacție alergică la antibiotic, am sunat la ambulanță. A venit după 40 de minute o ambulanță cu un asistent care nu avea competența de a-i face ceva lui Radu. Ne-a spus să mergem la spital, am refuzat și am așteptat să vină o ambulanță cu medic. Am așteptat, este ora 14:30 și de la ora 11, de pe 25 decembrie, nu a venit nimeni și nici nu ne-a sunat nimeni. Am fost foarte norocoși că am trecut cu bine”, a mai spus actrița.

Tily Niculae a criticat serviciul de ambulanță după această întâmplare, mai ales că viața fiului ei putea fi pusă grav în pericol.

Totul e bine când se termină cu bine! Fiul vedetei nu a făcut complicații din cauza alergiei și au trecut cu bine și peste această încercare.

„Am atâta tristețe și atâta furie în același timp acumulată, încât nu sunt cuvinte, nu sunt cuvinte ca să mă pot exprima. Pe 25 seara, Radu a făcut o erupție cutanată de la antibiotic și ne-am speriat foarte tare, fiindcă ne era foarte frică să nu facă și pe zona respiratorie… să facă o alergie… ceva. Și, fiind în carantină, am sunat la ambulanța ora 22:00, după 40 de minute, a venit o ambulanță cu un asistent care nu avea competența necesară de a face absolut nimic, doar de a ne duce la spital. Am refuzat să mergem la spital pentru ceva ce putea fi rezolvat acasă. Nu vă pot spune cum am stat în stres și în teroare pentru ca cel mic să nu facă nimic complicat, să nu depindem de acea injecție cu cortizon”, a adăugat Tily Niculae.