In articol:

În urmă cu 16 ani, tatăl lui Jorge a decedat, iar cântărețul povestește că este afectat până în ziua de azi.

Despre tatăl său, Jorge își amintește cu regret cât de mult l-a ajutat acesta și cât i-a fost aproape. Bărbatul era profesor și mereu a avut grijă ca fiul său să beneficieze de o educație bună.

Jorge povestește cu drag de momentele când tatăl îl aștepta, dis de dimineață, cu teste pregătite, chit că acesta fusese în club cu o seară inainte. Ca orice copil, în acele momente privea acest obicei ca fiind unul destul de drastic, însă acum afirmă că acesta era felul tatălui de a avea grijă de el și de educația lui.

„Eu aveam 18 ani deja, seara eram la discotecă și dimineața, duminica, mă trezea să facem meditații, la ora 8. Îmi mai și dădea test după o seară pierdută în club, doar așa, să mă facă de râs. Dar mi-a prins bine

Eu am făcut meditații cu tata de patru ori pe săptămână. El preda engleza, în școala generală, când eram eu mic. L-am avut o singură dată la oră profesor și a fost cea mai penibilă oră. Și lui i se părea oarecum ciudat, dar am avut plăcerea asta, să fie măcar o dată profesorul meu la oră. Doar în clasa a VII-a și a VIII-a am fost la școala lui tata. În clasa a XI-a a început să mă mediteze pentru că urma să dau BAC-ul la engleză și la meditații aducea copii mai mici decât mine, pe care îi pregătea pentru Cambridge (nr. Atestat de limba engleză) și mă nenoroceau”, a declarat Jorge, într-un interviu pentru libertatea.ro.

Citeste si: Donald Trump apare purtând mască în public pentru prima dată de la începutul pandemiei: „Există un loc şi un moment pentru asta”

Citeste si: Unde îți poți face un test pentru COVID. Lista locurilor specializate

Citeste si: Sora lui Babi Minune începe să semene cu Plușica de la Puterea Dragostei! FOTO

Fiul lui Jorge foarte mult cu bunicul său

Jorge se poate bucura de amintirea tatălui, din privirea fiului său, a spus cântărețul.

„Nu scoate o vorbă în română. Doar în engleză vorbește. În armână nu zic, nu știe niciun cuvânt. Chiar o să-l învăț. O să-l ducem la Maia (n.r. bunică) mea, care trăiește, face 95 de ani anul acesta, și o să vorbească ea cu David în limba machedonească. Are o minte foarte limpede la anii ei și chiar știe o grămadă de limbi. Știe turcă, tătărește, machedonească, grecește, bulgărește, știe o sumedenie de poezii. Îți spune poezii lungi de-ale lui Mihai Eminescu. Cred că ar fi putut să învețe și engleza, să vorbească cu strănepotul”, a comentat Jorge, pentru sursa citată.