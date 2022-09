Tipuri de compartimentari ale locuintelor si avantajele fiecaruia

In articol:

Te-ai gandit vreodata cat de multe spune despre tine locuinta ta? De cele mai multe ori iti vei putea da seama de statul social, financiar, de viata personala, de varsta sau chiar de nivelul studiilor uitandu-te la spatiul in care traieste o anumita persoana.

Decomandat

Cel mai evident aspect este chiar tipul de compartimentare pe care-l alege persoana respectiva pentru locuinta. In cazul in care urmeaza sa te muti, noi te sfatuim sa iei in calcul mai ales acest aspect. Iata care sunt tipurile de compartimentare, dar si cum te poate avantaja fiecare in parte!

Este tipul de locuinta in cazul careia intrarea se va face din hol, trecerea dintr-o incapere in alta nefiind necesara. Toate camerele vor fi accesibile din hol, deci toate incaperile sunt separate, iar locatarii vor beneficia in mod egal de intimitate.

Cele mai mari avantaje sunt reprezentate de intimitate, dar si de autonomia din punct de vedere caloric. Camerele nefiind conectate intre ele, fiecare locatar poate sa se bucure de temperatura dorita fara sa ii deranjeze pe ceilalti. Daca momentan prospectezi piata, te vei bucura sa descoperi o multime de apartamente noi de vanzare cu 3 camere si compartimentate smart .

Semidecomandat

In cazul apartamentelor semidecomandate, cel putin o trecere va fi facuta dintr-o camera in alta. Acest sistem de compartimentare este cel mai des intalnit la apartamentele cu trei camere, acolo unde trecerea catre al doilea dormitor se face de obicei prin living. Desigur, exista si posibilitatea ca apartamentul sa aiba doua holuri, unul cu intrare catre bucatarie si living, iar celalalt cu intrare catre dormitor si baie.

Un astfel de tip de compartimentare este ideal pentru cuplurile cu copii mici pe care doresc sa-i supravegheze indeaproape. Pretul pentru apartamentele semidecomandate este mai scazut.

Citeste si: ,,E inadmisibil.” Cătălin Botezatu, despre ținuta lui Carmen Iohannis, la funeraliile de la Londra- kfetele.ro

Citeste si: Scandalul „Visarion Alexa” ia amploare după o nouă acuzație de agresiune din partea altei enoriașe. Ce a pățit aceasta- bzi.ro

Nedecomandat

Apartamentele nedecomandate nu sunt ideale pentru persoanele care tin foarte mult la propria intimitate, asta deoarece trecerea catre fiecare camera se face prin living. De obicei incaperile sunt inlantuite, motiv pentru care apartamentul, sau cel mai des casa, este cunoscut drept locuinta tip vagon.

Alege o locuinta de acest tip doar daca esti de acord ca spatiul intim sa se intersecteze intr-o oarecare masura cu cel comun. O astfel de locuinta este cu siguranta mai ieftina decat restul.

Open space

Popular mai ales pentru tinerii care traiesc singuri sau pentru cupluri, compartimentarea de tip open space presupune faptul ca s-a renuntat la un perete despartitor, de obicei cel dintre bucatarie si camera de zi, astfel obtinandu-se o camera mult mai mare.

Printre avantaje se numara impresia de spatiu mai deschis si luminos, dar si fluidizarea traficului intre camere. Raspandirea mirosului de mancare poate fi controlata prin achizitionarea unei hote, de exemplu.

Circular

O combinatie intre compartimentarea decomandata si semidecomandata, stilul circular prezinta doua holuri legate de living sau bucatarie. Astfel, locatarul va avea impresia ca se invarte in cerc in propria locuinta.

Da, beneficiezi de mai mult spatiu de miscare si de un element de noutate, acest stil nefiind foarte popular. Distanta dintre camere este destul de mare, deci acest stil de amenajare este perfect pentru cei care-si doresc mai multa intimitate.

Ei bine, care stil de compartimentare ti se potriveste mai bine?