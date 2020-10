Familia lui Tom Parker este în stare de soc după ce s-a aflat că are tumoră în fază terminală [Sursa foto: Instagram]

Tom Parker are doar 32 de ani și este fost solist al trupei britanice „The Wanted”. Trupa s-a bucurat de un adevărat succes în întreaga lume, cu piese pprecum „Glad you came” și „Chasing the sun”, însă membrii au decis să-și continuie carierele solo, din anul 2014.

Cântărețeul britanic a făcut un anunț trist în urmă cu puțin timp pe pagina sa de Instagram. Tom Parker le-a dezvăluit fanilor că are o tumoră cerebrală aflată în fază terminală. Anunțul a venit atunci când se aștepta mai puțin, mai ales că artistul are o familie fericită alături de soția lui, iar cel de-al doilea copil al lor va veni pe lume cât mai curând.

„Știți că am fost destul de tăcuți amândoi pe rețelele sociale de câteva săptămâni și este timpul să vă spunem de ce. Nu există o modalitate ușoară de a spune acest lucru, dar, din păcate, am fost diagnosticat cu o tumoră cerebrală și sunt deja în tratament. Am decis, după o mulțime de gânduri, că, mai degrabă decât să ne ascundem și să încercăm să păstrăm secretul, vom face un interviu în care să putem prezenta toate detaliile și să informăm pe toată lumea ce s-a întâmplat, ăn felul nostru. Suntem cu toții absolut devastați, dar vom lupta cu asta până la capăt. Nu vrem tristețea voastră, vrem doar dragoste și pozitivitate și împreună vom aduce în atenție această boală teribilă și vom căuta toate opțiunile de tratament disponibile. Va fi o bătălie grea, dar cu dragostea și sprijinul tuturor vom învinge asta. Tom și Kelsey xxx”, este mesajul postat de Tom Parker pe contul său de Instagram.

Tom Parker, după ce doctorii i-au spus că este în fază terminală: „Am fost în stare de şoc”

Celebrul cântăreț a fost la spital pentru un control, după ce a suferit două crize în decursul verii trecute. După mai multe controale, doctorul i-a dat vestea nefericită.

„Au tras perdeaua în jurul patului meu şi mi-au spus: Ai o tumoare pe creier. Tot ce mi-a venit în gând atunci a fost: La d***u! Am fost în stare de şoc. Este glioblastom în faza a patra şi au spus că este terminal. Au fost multe informaţii de suportat pe care încă nu le-am procesat”, a declarat Tom Parker, într-un interviu.

Tom Parker și soția lui, Kelly, au fost informați de către medici că tumoarea se înscrie în „cel mai rău scenariu”.

