TOP 10 filme NETFLIX în România. „Capra cu trei iezi” este pe primul loc

TOP 10 filme NETFLIX în România. Iată cele mai vizionate filme de pe platforma de streaming. Locul 1 este „Capra cu trei iezi”, un film în regia lui Victor Canache.

Iată care sunt cele mai vizionate filme de pe NETFLIX. TOP 10 filme în România astăzi.

1. Capra cu trei iezi

Filmul „Capra cu trei iezi” a fost lansat în 2022, în regia lui Victor Canache. Se pare că proiectul se bucură de un real succes, ajungând rapid primul loc în topul Netflix.

Acțiunea se petrece în România rurală din secolul al XIX-lea. Este vorba despre o văduvă și mamă a trei copii care trebuie să apere ce a mai rămas din familia ei, cu orice preț, de un vechi prieten de familie devenit dușman.

Bazat pe una dintre cele mai cunoscute basme populare românești( Capra cu trei iezi de Ion Creangă), acest film își propune să dezvăluie adevărata natură a faimoasei povești și să trateze publicul cu o perspectivă diferită, o

ilustrare a tragediei dincolo de cântecele fericite și personajele amabile.

Distribuție: Maia Morgenstern, Marius Bodochi, Antonio Gavrilă, Răzvan Ilina, Silviu Corbu.

2. Tâlharii aerului

„Tâlharii aerului” este un film thriller indian, lansat pe 24 martie 2023, direct pe Netflix. Este regizat de Ajay Singh, produs de Amar Kaushik. Actorii Yami Gautam și Sunny Kaushal în rolurile principale.

Ankit Sethi este proprietarul unei companii de asigurări de diamante, care are o datorie uriașă, deoarece lucrătorii companiei pierduseră diamantele unui client în valoare de 20 de milioane de lei.

O întâlnește pe Neha Grover, însoțitoare de bord, într-un zbor și este instantaneu atras de ea.

Cei doi sunt nevoiți să fure diamante pentru achitarea datoriei, dar planul lor scapă de sub control, în momentul în care avionul este deturnat.

3. Vacanță criminală

Filmul „Vacanță criminală” a fost lansat în 2019. Regizorul este Kyle Newacheck, iar printre actori se numără Adam Sandler, Jennifer Aniston, Luke Evans, Gemma Arterton, Dany Boon.

Într-o călătorie spre Europa, un polițist newyorkez și soția sa vor încerca să afle cum a avut loc o crimă pe iahtul unui miliardar.

TOP 10 filme NETFLIX în România. „Capra cu trei iezi” este pe primul loc [Sursa foto: PixaBay]

4. LUTHER- Apus de soare

Luther: The Fallen Sun este un film thriller polițist din 2023, regizat de Jamie Payne și scris de Neil Cross. Actorul Idris Elba, este în rolul lui John Luther și joacă alături de Cynthia Erivo și Andy Serkis.

Filmul este o continuare epică sub formă de lungmetraj a serialului premiat. Un criminal în serie terorizează Londra în timp ce genialul detectiv John Luther, acum căzut în dizgrație, se află în spatele gratiilor.

Urmărit de eșecul încercării de a-l prinde pe psihopatul cibernetic care îl tot provoacă, Luther decide să evadeze din închisoare pentru a-și încheia misiunea cu orice preț. Filmul îi mai are în distribuție pe Dermot Crowley, care revine în rolul lui Martin Schenk.

5. Furioase

Filmul este regizat de Van Veronica Ngo și a apărut în 2023. Actorii Dong Anh Quynh, Toc Tien, Thuan Nguyen, Van Veronica Ngo,Song Luan, Gi A Nguyen sunt protagoniștii acțiunii.

În filmul „Furioase”, trei justițiare fac echipă și își unesc forțele pentru a distruge o organizație criminală, care controlează străzile din Saigon, în anii 90.

6. Elefantul magicianului

Elefantul magicianului este un film de aventură fantasy animat pe computer din 2023, regizat de Wendy Rogers, scris de Martin Hynes și produs de Julia Pistor.

Bazat pe romanul cu același nume din 2009 al lui Kate DiCamillo, filmul prezintă vocile lui Noah Jupe, Mandy Patinkin, Natasia Demetriou, Benedict Wong, Miranda Richardson și Aasif Mandvi. Animat de Animal Logic, filmul a fost distribuit de Netflix și lansat pe 17 martie 2023.

7. Patrula cățelușilor: filmul

Patrula cățelușilor este un film de comedie și aventură animat pe computer, lansat în 2021, bazat pe serialul de televiziune PAW Patrol creat de Keith Chapman.

Filmul a fost produs de Spin Master Entertainment, compania de jucării din spatele serialului, cu animație oferită de Mikros Image și lansat de Paramount Pictures și Nickelodeon Movies. Evenimentele filmului au loc în timpul celui de-al optulea sezon al seriei.

Este regizat de Cal Brunker, care a scris scenariul împreună cu Billy Frolick și Bob Barlen dintr-o poveste a lui Frolick. Filmul a fost primul dintre mai multe filme planificate produse sub bannerul Spin Master Entertainment. Câțiva membri ai distribuției din serialul original și-au reluat rolurile, inclusiv Kingsley Marshall (cu vocea lui Marshall), Keegan Hedley (cu vocea lui Rubble), Shayle Simons (cu vocea lui Zuma), Lilly Bartlam (cu vocea lui Skye) și Ron Pardo (cu vocea lui Cap'n Turbot și primarul Humdinger).

În film, Ryder și puii PAW Patrol sunt chemați în Adventure City pentru a-l împiedica pe noul primar Humdinger să transforme metropola plină de viață într-o stare de haos.

8. Mai e timp

Filmul „Mai e timp” este lansat în 2023, regizat de Alessandro Aronadio. Este o comedie romantică, ce aduce în prim plan o poveste de dragoste.

Acest film este o tragicomedie cu salturi în timp, în care un bărbat este foarte grăbit și obsedat de muncă și performanță. Atunci când realizează că sare un an la fiecare câteva ore, dorește să o ia mai încet și să se bucure de timpul pierdut.

Actori: Edoardo Leo, Barbara Ronchi, Mario Sgueglia, Francesca Cavallin, Raz Degan.

9. În umbra lui

Filmul este regizat de către Marc Fouchard și a apărut anul acesta. Este povestea tragică a doi frați, care și-au pierdut tatăl. În loc să rămână uniți în urma decesului. cei doi frați vitregi ajung de părți opuse ale unui conflict care duce la consecințe catastrofale.

Distribuție: Kaaris, Alassane Diong, Assa Sylla, Carl Malapa, Issaka Sawadogo.

10. Kajillionaire

Kajillionaire este un film american de comedie-dramă din 2020, scris și regizat de Miranda July (al treilea lungmetraj după Me and You and Everyone We Know and The Future).

Filmul îi are în rolurile principale pe Evan Rachel Wood, Debra Winger și Richard Jenkins ca membri ai unei familii de infractori a cărei relație se strică atunci când un străin interpretat de Gina Rodriguez se alătură planurilor lor.

Surse: wikipedia.org, cinemagia.ro