Top 3 criterii de care trebuie sa tii cont atunci cand vrei sa cumperi baterii bucatarie

Gasesti pe piata sute de modele de baterii bucatarie, de la branduri diferite si cu functionalitati distincte. Pe care o alegi? Inainte de a porni la drum in cautarile tale, este important sa te documentezi despre cele mai importante criterii de bifat, prin care te asiguri ca vei face o investitie buna. Sunt importate atat caracteristicile tehnice, cat si aspectul bateriilor, iar ele trebuie sa se potriveasca perfect in locuinta ta.

Nu uita sa iei in considerare numarul de gauri, tipul de manere, tipul de tija, modelul finisajului, sistemul de reglare a temperaturii apei, dar- bineinteles- si firma de la care cumperi, astfel incat sa obtii calitate. Iata o scurta lista pe care iti recomandam sa o ai la tine, atunci cand cumperi online sau din magazine offline.

1. Detalii tehnice, precum numarul de gauri

De regula, chiuvetele sunt prevazute cu gauri speciale pentru asatarea bateriei. Daca, in acest moment, vrei sa inlocuiesti doar bateria, si nu si chiuveta, nu uita sa tii cont de numarul de gauri cu care este prevazuta chiuveta. Tine minte: bateriile cu tija si robinet integrat au nevoie doar de de o singura gaura. In acelasi timp, bateriile clasice, cu robineti separati pentru apa rece si apa calda, necesita nu mai putin de 3 gauri pentru tija, plus a patra pentru pulverizator.

Exista baterii care se fixeaza pe perete, dar si acelea impun chiuvete speciale, care nu sunt prevazute cu gauri. Adapteaza-te la situatie cat se poate de rapid.

2. Principiul de functionare

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

Principiul de functionare este strans legat de tipul de manere.

Manerele pot fi cu un robinet sau doi, dar si cu robinet cu senzor. Cea din urma optiune este si cea mai populara in zilele noastre, bateriile cu senzor fiind preferate de cumparatori, din toate punctele de vedere. Este usor de instalat, permite o igienizare perfecta, se curata mai usor si se integreaza rapid in orice baie amenajata ultra-modern. Manerul cu un singur robinet actioneaza pe baza de rotire directionala pentru modificarea temperaturii apei.De regula, bateriile de acest tip sunt mai avantajoase din punct de vedere economic si destul de practice. Tu alegi!

3. Tipul de tija: dreapta, in gat de lebada sau cu dus

Tipul de tija este un aspect extrem de important pentru o baterie de bucatarie. In functie de tija pe care o alegi, poti evita- pe deplin- stropitul apei. Din acest motiv, cele mai populare sunt bateriile cu tija in gat de lebada, ce creste usurinta la spalare chiar si a oalelor mari. Modelele acestea ofera mai mult spatiu, si se preteaza pentru o varietate de tipuri de chiuvete. Tija dreapta este o alegere clasica, dar exista si modele premium de la brandul Grohe, de exemplu, care se dovedesc a fi o investitie foarte buna si durabila. Tija cu dus este cea mai buna alegere pe care o poti face, fiind extraordinar de practica.

In magazinul online Baterii-Lux.ro ai cele mai bune preturi la baterii, coloane dus si alte echipamente

Baterii-Lux.ro aduce aproape de tine cele mai performante produse de pe piata, cu care sa iti poti utila baia sau bucataria: baterii, coloane dus, rezervoare, suporturi, si absolut orice alt obiect sanitar de calitate premium. Prinde preturile speciale la anumite produse aflate la reducere in aceasta perioada! Merita!

Date de contact:

Tel: 0721482872

E-mail: [email protected]