Top 3 mancaruri preferate in Italia

De la specialitatile locale, pana la cele mai fine delicatese sezoiere asta fara a lua in calcul deserturile si bauturile, iti trebuie mai mult de o viata sa le incerci pe toate. Noi am pregatit o mica lista cu cele mai savuroase si mai apreciate specialitati italiene. Luate impreuna, acestea, insumeaza inima si sufletul diferitelor traditii de gatit din jurul lumii.

1 Pizza

Cea mai reprezentativa mancare pentru Italia este pizza, desi practic este o painica cu ulei de masline si condimente, aceasta este cea mai comuna mancare.

Usoara si ieftina, pizza, a fost un fel de gustare la mesele comune, mai ales in Napoli, unde sosul de rosii a fost pentru prima data pus pe pizza.

In anul 1889 Regina italiana Margherita, a trecut prin Napoli, aceasta aflandu-se intr-un tur al regatului, si a cerut sa incerce acest fel de mancare. Un localnic i-a servit legendara combinatie de sos de rosii, mozzarella si busuioc, in acest fel denumirea de pizza „Margherita” a luat nastere.

Un lucru foarte important este faptul ca adevara pizza este compusa din cat mai putine elemente de toping, asta denota incredrea producatorului in produsul preparat.

Citeste si: De ce s-a sinucis Veronica, influencerița moldoveancă? Adevăratul motiv a ieșit la iveală- bzi.ro

2 Lasagna

Lasagna este compusa din foi plate si umplutura, aceasta, de obicei se baga in cuptor si se coace.

La fel ca orice fel de mancare italiana, orginile sale sunt contestate cu inversunare. Putem spune ca aceasta are origini din regiunea Emilia-Romagna si ca la baza era mancarea omului sarac, astazi fiind un fel de mancare foarte popular.

Reteta traditionala nu avea in compozitie rosii (abia in secolul al XVI-lea au ajuns rosile in Europa), aceasta era preparata cu ragu, sos bechamel si mozzarela sau parmigiano.

Chiar si astazi, doar un pic de sos de rosii se adauga in sosul traditional ragu, spre deosebire de majoritatea retetelor italienesti care „inoata” in sos de rosii.

Lasagna gasesti in toata Italia. Credem cu tarie ca cea mai buna o gasesti in Emilia Romagna unde vei gasi o lazagna preparata cu foi proaspat realizate in casa. Pana una alta cu siguranta ne putem delecta la un restaurant italienesc, insa daca ajungi in Italia si vrei sa mananci o lasagna „de la mama ei” cu siguranta o vei gasi in Emilia Romagna.

3 Risotto

In mod ironic italienii nu sunt mari consumatori de orez dar sunt printre cei mai mari producatori de orez din Europa. Sudul Italiei este adesea numit cosul de paine al tarii, nordul, in special Lombardia si Piemont, sunt bolul de orez; sa nu uitam de Tuscany unde se produc cele mai aromate tigari de foi.

Soiurile de orez Arborio si Carneroli sunt cultivate in vaste regiuni, aceste soiuri sunt perfecte pentru realizarea risotto-ului. Boabele de orez sunt amestecate si se lasa la fiert pana se imbina perfect creand o supa catifelata.

Cel mai apreziat risotto este cel infuzat cu sofran alla milanese, acesta, conform legendei, se prepara de catre muncitorii care au construit Catedrala din Milano. Sopranul se folosea la vopsitul ferestrelor, insa fiind totusi o planta, acestia s-au gandit ca nu ar fi rau daca ar adauga putin pentru aroma.