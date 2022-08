TOP 3 moduri prin care te poti dezvolta pe toate planurile: de la relatii si pana la cariera

In articol:

Ritmul vietii este mai alert, dar si provocarile sunt din ce in ce mai dificile. Avem o multime de optiuni din care sa alegem atunci cand vine vorba de modul in care vrem sa ne traim viata, dar totusi atat de putine repere pentru a ne ghida.

Descopera 3 moduri prin care te poti dezvolta pe toate planurile: de la relatii si pana la cariera

De aceea, tine de tine sa lucrezi pentru a te dezvolta constant fie ca este vorba de cariera, de relatiile cu cei din jur sau de relatia ta cu tine insati. Daca vrei sa lucrezi la dezvoltarea ta personala exista solutii, indiferent de timpul de care dispui sau de buget.

1. Gaseste curajul pentru a-ti lansa cariera

Cariera potrivita iti va aduce satisfactii, dar si independenta financiara. Gandeste-te pe ce anume pui pret atunci cand vine vorba de munca sau job. Poate te intereseaza sa ai timp liber pentru a-l petrece cu familia si prietenii sau poate te intereseaza independenta financiara, sa poti calatori in lume si sa iti cumperi tot ce ti-ai dorit. Din fericire, piata muncii este plina de oportunitati indiferent de pregatirea ta.

Un job in domeniul videochatului iti poate aduce un venit cu mult peste medie fara a fi nevoie sa muncesti peste 8 ore pe zi. Alege un studio cu vechime, care iti poate oferi un contract de munca legal si beneficii. Un astfel de videochat studio in Bucuresti este Richgirls-studio.ro, unul dintre jucatorii de top in acest domeniu.

2. Mediteaza

Mintea ta are nevoie de claritate si relaxare, indiferent de domeniul in care lucrezi. Meditatia este o metoda buna de a te relaxa si de a avea grija de mintea ta, fara sa fie nevoie sa te deplasezi sau sa cheltui bani.

Poti medita din confortul casei tale, doar cateva minute pe zi, iar acest lucru este suficient pentru a vedea rezultate. Meditatia te poate ajuta sa te concentrezi mai bine, sa gasesti solutii la problemele care te apasa, dar si sa gestionezi mai bine stresul. In plus, s-a dovedit ca aceasta poate fi de folos in lupta cu anxietatea si starile de neliniste. Pentru a medita eficient foloseste aplicatii dedicate din App Store sau Google Play Store ori urmareste videoclipuri pe YouTube pentru a descoperi tehnica care ti se potriveste.

3. Invata lucruri noi

Dezvoltarea personala implica si acumularea de cunostinte noi. Incearca sa inveti mereu cate ceva nou, fie ca dobandesti un skill sau o abilitate noua anual sau ca descoperi lucruri noi urmarind documentare ori ascultand podcast-uri. Fa-ti o lista cu domeniile de interes si incearca sa iti propui cateva obiective tangibile. Poate vrei sa inveti cum sa investesti anul acesta, vrei sa inveti sa inoti, sa mergi pe bicicleta sau sa descoperi mai multe lucruri despre nutritie si alimentatie.

O versiune mai buna a ta va necesita munca, insa vestea buna este ca poti face asta cu pasi mici. Foloseste ideile de mai sus pentru a incepe sa lucrezi la dezvoltarea ta personala si nu uita sa iti setezi obiective realiste.