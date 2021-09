TOP 30 vedete sexy în costume de baie. Anca Țurcașiu le-a luat fața divelor Bianca Drăgușanu și Daniela Crudu! Pe ce poziții sunt Elena Udrea, Mirela Vaida, Carmen de la Sălciua sau Bianca Comănici

In articol:

TOP 30 vedete sexy în costume de baie. Fie că au fost surprinse de paparazzi WoWbiz.ro la plajă sau că au postat pe conturile lor de socializare, vedetele au făcut senzație la plajă, în această vară.

Paparazzi WoWbiz.ro au surprins, în această vară, mai multe vedete la plajă. Unele au apărut în ipostaze provocatoare, altele în situații mai puțin fericite. În selecția de fotografii, vă prezentăm și gusturile vedetelor în materie de costume de baie. De la costume în doua piese, unde extrem de decupate, la costume întregi, cu imprimeuri diverse, vedetele sunt mereu în atenția fanilor, care sunt cei mai aprigi critici.

Vă lăsăm singuri să descoperiți cine merită să ocupe prima poziție, însă vă spunem că vârsta nu are nicio legătură cu topul. O vom regăși, de exemplu, pe Dana Săvuică printre cele 30 de vedete sexy, care la 51 de ani arată senzațional. Dacă nu câștigă titlul de cea mai sexy vedetă în costum de baie, cu siguranță reprezintă un pericol pentru divele tinere.

Silueta ta este rezultatul unui stil de viață sănătos, cu mult sport.

Dana Săvuică [Sursa foto: Imagini paparazzi]

“Înainte de vacanța din Grecia, cu 7 zile înainte am făcut un tratament detox cu suplimente fitoproteice, care garantau minim 3 kg în minus. Am slăbit cu acest tratament și am aplicat pe zonele cu țesut adipos niște creme bio din plante și rădăcini, care au efectul de a topi grăsimea. Acum beau un ceai bio din plante și rădăcini, care are efectul de sațietate, detoxifică și arde grăsimea.

Este un produs românesc, 100% bio. În fiecare zi fac mișcare cu bicicleta, plimb câinele, fac exerciții cu cercul (holahoop) deci încerc să evit instalarea sedentarismului. Sunt foarte ocupată și stau mult la laptop sau pe telefon, așa că ăsta este un dezavantaj pe care îl mai acopăr cu anumite terapii și tratamente naturiste. Anul trecut mi-am refăcut silueta făcând criolipoliză și împachetări cu alge. Testez tot timpul noi proceduri și fac recomandările doar dacă văd că funcționează la mine”, a declarat Dana Săvuică potrivit csid.ro.

Cine sunt vedetele incluse în topul celor mai sexy apariții în costum de baie

Printre vedetele incluse în "TOP 30 vedete sexy în costume de baie" se află Loredana Chivu, Bianca Drăgușanu, Daniela Crudu. Ele nu mai reprezintă nicio surpriză, pentru că își etalează siluetele bine definite și lucrate la sala de sport destul de des în mediul online. O surpriză o pot reprezenta vedete precum Carmen de la Sălciua, Mirela Vaida, Laura Cosoi sau Lili Sandu, apariții rare în costum de baie, dar deloc de ignorat. Dacă mai ținem seama că unele vedete au trecut prin una, două sau chiar și trei nașteri, atunci merită și felicitări pentru felul în care reușesc să arate.