Top cinci cele mai frumoase plaje sălbatice din România. Aceste colțuri de natură te încarcă cu energie și te ajută să uiți de stresul cotidian

Top cinci cele mai frumoase plaje sălbatice din România.

Țara noastră are numeroase bogății și peisaje parcă desprinse din filme. Totodată, pe teritoriul său se află o mulțime de plaje sălbatice, care reprezintă adevărate oaze de energie și liniște. Iată cinci cele mai frumoase plaje sălbatice din România unde să îți petreci concediul!

Sezonul vacanțelor a început, așa că, românii sunt în căutarea destinației perfecte pentru concediul de vară la mare. Deși mulți se gândesc să plece în străinătate, în Bali, Grecia, Thailanda și așa mai departe, pentru nisipuri aurii fine și apă turcoaz, trebuie să știți că plajele sălbatice de la noi sunt adevărate colțuri de natură care te încarcă cu energie și te ajută să uiți de stresul cotidian. Iată cinci astfel de plaje!

Plaja sălbatică Tuzla

Plaja sălbatică Tuzla este una dintre cele mai spectaculoase plaje de acest fel, de la noi din țară.

Situată la mijlocul distanței dintre Constanța și Mangalia, Tuzla pare o așezare uitată de lume. Însă, după un drum șerpuit și neasfaltat, la cinci kilometri de strada principală, putem vedea cum Marea Neagră are nuanțe de turcoaz fascinant. Plaja Tuzla, pe lângă faptul că este cea mai frumoasă și exotică plajă de la noi, aceasta este și cea mai liniștită. Foarte puțini oameni știu de existența sa, de aceea, plaja ascunsă este un paradis al persoanelor care vor să evadeze din agitația de zi cu zi.În plus, Tuzla ascunde și obiective turistice impresionante. Aici se află cel mai vechi far al litoralului românesc, construit în anul 1900.

Top cinci cele mai frumoase plaje sălbatice din România.

Plaja sălbatică Corbu

Plaja sălbatică Corbu este la mare căutare, întrucât este o oază de liniște, iar peisajele te lasă fără cuvinte. Natura este aproape neatinsă de oameni, iar plaja albă se combină cu unele zone de iarbă și cu marea de un albastru aprins, creând un cadru de poveste. Corbu le este recomandată pasionaților de viața marină, întrucât apele sunt pline de pești în culori vii. Totodată, aici vă puteți bucura de un loc de snorkeling cu vizibilitate mirifică.

Plaja sălbatică Șuncuiuș

Plaja sălbatică Șuncuiuș se află la doar 60 de kilometri de Oradea, la poalele munților Pădurea Craiului. Locația extraordinară se află mai exact în comuna Șuncuiuș, pe defileul Crișului Repede, la aproximativ o oră de condus de Oradea. Peisajele de aici pot concura lejer cu cele din Thailanda, iar prețurile sunt accesibile oricărui buzunar. Aici găsești cazarea la un preț ce nu trece de 200 de lei. Pe lângă admiratul peisajului la plajă, te poți bucura și de alte activități, precum traseele montane în Munții Pădurea Craiului.

Plaja sălbatică Gostinu

Plaja sălbatică Gostinu se află la doar 70 de kilometri de București și este supranumită „marea fără valuri”. Aceasta se află în localitatea cu același nume, Gostinu, și are un nisip fin pe malul Dunării. Intrarea în apă este domoală, iar zona este adecvată și pentru pescarii amatori. Bugetul vi-l puteți stabili în funcție de preferințe, astfel că, accesul este gratis și vă puteți aduce de acasă șezlonguri, pături, mâncare, băuturi și așa mai departe. Liniștea și sunetele naturii vă vor cuceri garantat.

Plaja sălbatică Periboina

Plaja sălbatică Periboina este situată la intersecția dintre apele lacului Sinoe și Marea Neagră, la 30 de kilometri de Constanța, și este un loc foarte rar vizitat de turiști. Aici vă puteți relaxa și puteți admira frumusețile naturii în voie. Drumul către Plaja Periboina vă poartă pe la Plaja Vadu și prin Rezervația Naturală a Biosferei Delta Dunării Grindu Chituc. În acest loc puteți surprinde și caii sălbatici ai Deltei.