TOP cupluri de vedete în care ea e mai mare decât el! Ele sunt celebritățile care se iubesc fără să țină cont de vârstă

Diferența de vârstă într-o relație de cuplu a fost mereu un subiect controversat. Acest lucru îl pot confirma multe cupluri celebre din România, care nu se concentrează pe cifre, ci pe iubire, respect și celelalte ingrediente ale unei povești adevărate de dragoste. Deși au avut parte de critici, ironii sau etichete, multe vedete se bucură de iubirea unor bărbați mai mici de vârstă. Care sunt acestea?

Gina Pistol și Smiley

Gina Pistol și Smiley [Sursa foto: Instagram]

Diferența de vârstă dintre Gina Pistol și Andrei Tiberiu Maria( Smiley) nu este atât de mare, ea fiind cu 3 ani mai mare decât el. Celebrul cuplu are o istorie cu adevărat interesantă, deoarece, mai întâi de toate, au fost prieteni și mai apoi, iubiți. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, având o fetiță de 8 luni, pe nume Josephine Ana Maria.

La început nu și-au asumat, însă în presă au apărut diverse dovezi, care demonstra că sunt mai mult decât prieteni. Gina și Smiley sunt unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz, iar astăzi de bucură de familia minuntă pe care au întemeiat-o, dar și de ofertele profesionale pe care le primesc.

"M-am îndrăgostit de Gina treptat, nu a fost o dragoste la prima vedere. Ne simpatizam de la distanță. Niciodată nu m-am gândit pentru că ori eram eu într-o relație, ori ea, ori amândoi. Treptat a venit totul, natural", a povestit Smiley despre culisele relației de cuplu.

Oana Roman și Marius Elisei

Oana Roman și Mariu Elisei [Sursa foto: Instagram]

Între Oana Roman și Marius Elisei, diferența este ceva mai mare și anume 10 ani, ea având 45 de ani, iar el 35.

Cei doi formeazaă un cuplu încă din anul 2014, iar din iubirea lor s-a născut o fetiță minunată, pe nume Maria Isabela. Au avut și un moment de cumpănă în anul 2020, când s-au despărțit, dar ulterior s-au împăcat de dragul copilului lor.

Fiica lui Petre Roman nu bagă în seamă gurile rele, ba chiar susține femeile care se iubesc cu bărbați mai mici de vârstă decât ele: "Mi-aduc aminte când eu mi-am anunţat relaţia cu Marius şi toată lumea a început să vuiască că sunt 10 ani diferenţă între noi. Iată că, uite, Elena are un iubit cu 12 ani mai tânăr decât ea. Acelaşi lucru îl face şi doamna Elena Udrea. A anunţat că e însărcinată, ea având deja 44 de ani şi are o relaţie cu un domn mult mai tânăr decât ea".

Lili Sandu și Silviu Țolu

Lili Sandu și Silviu Țolu [Sursa foto: Instagram]

Lili Sandu și Silviu Țolu sunt împreună de 6 ani și au o diferență de vârstă de 12 ani. Acest lucru nu i-a împiedicat să-și trăiască povestea de dragoste, drept dovadă că au dat naștere unui băiețel în vârstă de un an, pe nume Thomas. Se zvonește că cei doi lucrează la al doilea copil, iar în ceea ce privește căsătoria, nu se grăbesc și preferă ca lucrurile să vin de la sine.

"Suntem doi nebuni. Trăim niște vremuri în care toată lumea divorțează și se desparte, iar noi vrem să le arătăm cum se face. Nu cred că există un secret. E iubirea care te leagă, trebuie să comunici foarte bine, practic, să te căsătorești cu cel mai bun prieten al tău. Am ajuns să realizez că este foarte important să fie lângă tine așa cum trebuie în momentele în care îți e greu. M-a ajutat să depășesc aceste momente. Este foarte imortant să te susțină și să-ți dea forță și dorință să treci mai ușor peste probleme. N-am fost niciodată înnebunită după acest miraj al căsătoriei, după femeia care îmbracă rochia albă. E frumos ce mi se întâmplă, sunt liberă să iubesc și bine am făcut. Dacă mă luam după stereoripurile societății, că el e mai mic, nu mai eram acum aici. Am făcut bine că am avut încredere în sentimentele mele", a declarat Lili Sandu în cadrul unei emisiuni tv.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda

Gabriela Cristea și Tavi Clonda [Sursa foto: Instagram]

Între artist și prezentatoarea tv este o diferență de 5 ani, însă acest lucru nici nu se observă. Aceștia se bucură de familia frumoasă pe care o, împreună cu cele două fiice ale lor, Victoria și Iris. Gabriela și Tavi sunt căsătoriți de 6 ani și chiar dacă la un moment dat au avut anumite probleme în căsnicie, le-au depășit și au continuat să își trăiască povestea de dragoste.

"El este mai mic decat mine cu cinci ani și cu toate astea, n-am resimțit niciodata diferența de vârstă din buletin! Poate pentru că eu sunt mai copilăroasă, iar el mai matur!", a spus acum ceva timp, Gabriela Cristea, despre Tavi Clonda.

Elena Udrea și Adrian Alexandrov

Elena Udrea și Adrian Alexandrov [Sursa foto: Instagram]

Elena Udrea, în vârstă de 47 de ani, este mai mare cu 12 ani decât iubitul ei, Adrian Alexandrov, în vârstă de 35 de ani. Cei doi formează un cuplu de mai bine de 4 ani și au o fetiță pe nume Eva Maria. Ambii lucrează în domeniul politoc și al afacerilor, lucru care a ajutat și mai mult la închegarea relației.

"Vârsta este un impediment pentru cei care aleg să-şi trăiască viaţa după ce spun alţii. (…) Nu e o diferenţă de vârstă atât de mare, doar 10-11 ani diferenţă între noi, eu mă consider un om matur care are ce învăţa de la o femeie ca Elena, pentru că are experienţă de viaţă destul de mare. Ne sprijinim unul pe celălalt", a explicat Adrian Alexandrov pentru o publicație.

Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu

Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu [Sursa foto: Instagram]

Deși a avut numeroase dezamăgiri în dragoste, se pare că Andreea Marin și-a găsit fericirea alături de Adrian Brâncoveanu, între care există o diferență de vârstă de 11 ani. Nu e prima relație pe care aceasta o are cu un bărbat mai tânăr decât ea, fiind de părere că ceea ce contează cu adevărat este gândirea, respectul, chimia și potrivirea sufletească.

"Nu e o problemă pentru mine. Sunt aproape 11 ani între noi, dar bătrânică se ţine bine. Este ultimul lucru la care mă gândesc – diferența de vârstă. Nu e prima relație în care eu sunt mai în vârstă. Dacă ne vezi unul lângă altul nici nu îți dai seama că există această diferență. Atâta vreme cât de potrivim minte, trup și suflet nu văd vreo problemă.", s-a destăinut prezentatoarea tv.

Ilinca Vandici și Andrei Neacșu

Ilinca Vandici și Andrei Neacșu [Sursa foto: Instagram]

Ilinca Vandici este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare din țara noastră. Acesta are o căsnicie de 4 ani cu Andrei Neacșu și un băiețel, Zian Ioan, căruia i-a pus numele în memoria tatălui ei, care s-a stins cu mulți ani în urmă. Diferența dintre cei doi este de 6 ani, însă nu reprezintă sub nicio formă un impediment, importante fiind sentimentele care îi leagă.

"Cumva m-a luat şi m-a vrăjit. M-a băgat în povestea lui fără să-mi dau seama ce se întâmplă, hop, ne-am mutat împreună, a venit copilul, ne-am căsătorit şi abia după aceea ne-am dat seama cât de repede s-a petrecut totul. Dar nu a fost nimic forţat, totul a fost foarte natural. Am ajuns la concluzia că nu e musai să stai ani de zile lângă un om, ci e important să întâlneşti omul potrivit la momentul potrivit.", a mărturisit Ilinca Vandici.