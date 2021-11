TOP secrete de vedete! Au încercat să fie discrete, dar presa a fost mereu cu un pas înainte și a aflat dedesubturile

In articol:

Top secrete de vedete. Când ești persoană publică, cu greu reușești să păstrezi discreția. Este și cazul mai multor vedete care oricât de mult au încercat să țină ascunse momente, evenimente sau întâmplări din viața lor, presa a fost mereu pe poziție și a aflat dedesubturile.

Lidia Vadim, văduvă la 3 luni de la căsătorie

[Sursa foto: Facebook]

Fiica cea mare a lui Corneliu Vadim Tudor a încercat să păstreze discreția cu privire la căsătoria ei, care a avut loc în luna iulie. Din păcate, Lidia Vadim a fost lovită de o nouă tragedie, pentru că cel care îi devenise soț, s-a stins din viața în luna octombrie. O lună mai târziu, detalii din viața ei au apărut în presă. Nu a dat curs informațiilor apărute, s-a limitat la o declarație concisă în exclusivitate pentru wowbiz.ro.

"Nu comentez nimic din cele apărute, mai ales acum când se apropie comemorarea tatălui meu. Nu vreau ca viața mea privată să fie un subiect de presă.", a declarat, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Lidia Vadim.

Alexandra Stan s-a căsătorit și a divorțat după doar 5 luni. Totul s-a desfășurat în mare secret

[Sursa foto: Facebook]

Alexandra Stan a surprins pe toate lumea după ce a anunțat că s-a căsătorit cu Emanuel.

Cununia s-a desfășurat într-un loc retras, pentru că și-au dorit ca evenimentul să se desfășoare departe de ochii presei. La scurt timp au apărut imagini. Când fanii abia se obișnuiau cu ideea că marea artistă s-a căsătorit, presa a aflat că vedeta a și divorțat. Ulterior, a confirmat și chiar a vorbit despre motivele care au dus la această decizie.

„Noi am confundat lucrurile. Eu îmi doream să îmi fac o familie.

Credeam că dacă găsesc un bărbat și mă mărit și am stabilitate, aveam echilibrul ăla în interior. Eu cu mine trebuie să lucrez să fiu ok și echilibrată și emoțional, financiar, psihic.(...) Eu sunt genul de persoană care acceptă orice la început, dar știind că nu e bine, la un moment dat când simt că s-a depășit o limită pun stop și nu mai pot să mă întorc. Eu știam de la început că nu o să fie sigur și că o să ne despărțim, nu mi-am ascultat intuiția. Știam amândoi că nu e ok, ne certam din orice, era toxic ce se întâmpla și trăgeam amândoi cu dinții.", a povestit Alexandra Stan la "Teo Show".

Carmen de la Sălciua se iubește cu un bărbat care nu a încheiat încă divorțul

[Sursa foto: Facebook]

Îndrăgita cântăreață Carmen de la Sălciua și-a refăcut viața, dar a ales să-și trăiască povestea în privat. Nu a vorbit despre alesul inimii ei decât forțată de împrejurări. Presa a aflat că bărbatul cu care are o relație nu a încheiat divorțul. Mai mult, soția acestuia a apărut în presă cu detalii din această poveste. Târâtă fără voia ei într-un scandal, Carmen de la Sălciua a lămurit lucrurile pentru wowbiz.ro.

"Eu nu am destrămat nicio căsnicie. Am văzut negru pe alb discuțiile dintre ei, am văzut mesajele pe care el mi le-a arătat. Niciodată nu aș fi crezut un bărbat căsătorit dacă ar fi venit la mine cu versiunea că nu se mai înțelege cu nevasta. Mi-a arătat mesaje între ei care datează de prin august, când pentru mine el era un simplu om, nu existase niciun fel de conexiune între noi.

Ea îl sună pe el, îl ține la telefon, am asistat la discuții. Discuțiile dintre ei sunt la urechile mele. Se vorbește despre fosta lor relație că nu mai merge. Probabil ea nu vrea să lase relația asta să se termine. Mulți cunoscuți știu povestea lor care pot confirma că lucrurile nu stau așa. El i-a propus să divorțeze la notar, ea nu a vrut și el când a văzut că nu se poate nicicum, a intentat actele în instanță.", a declarat Carmen de la Sălciua pentru wowbiz.ro.

Divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a fost anunțat mai întâi de presă

[Sursa foto: Facebook]

Zvonuri cu privire la divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au apărut de foarte multe ori în presă. De fiecare dată, acestea erau infirmate atât prin declarații, cât și prin imaginile postate de cei doi soți care arătau că sunt împreună. De această dată, presa a avut dreptate. Laurențiu Reghecampf a anunțat primul că divorțează, iar Anamaria Prodan a apărut public și a făcut declarații.

"Eu am fost vreodată rănită?(...) Eu am aflat de divorț când conduceam. M-a oprit un politist când conduceam, de la polițistul nostru de pe DN am aflat. L-am sunat pe Reghecampf! Pe urmă a dat că nu e adevărat! Încă nu am primit actele de divorț. În ultimele săptămâni am vorbit foarte rar!(...) Până la acel moment, noi am fost ceva unic!

Pentru mine nu mai este loc de întoarcere, pentru mine un om nu poate să își trădeze copiii și familia.(...) Probabil nu era fericit! Nu prea poți să vorbești! Tu știi că un an și o lună nu am făcut absolut nimic, doar să îmi salvez mama. Pentru că femeia asta a muncit și l-a iubit pe Reghecampf. Pentru mine e o trădare, dar în viață sunt suflete firave și suflete puternice.", a declarat Anamaria Prodan în cadrul unei emisiuni.

Bianca Dragusanu a vrut să-și țină relația cu Gabi Bădălău departe de public, dar nu a reușit

Bianca Drăgușanu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Gabi Bădălău. Deși vedeta și-a dorit ca această relație să stea departe de ochii presei, nu i-a reușit. Ea a fost surprinsă alături de iubitul ei pe aeroport, chiar când plecau în prima lor vacanță. Ulterior a confirmat relația.

"Avem o relație cu urcușuri, cu coborâșuri, dar am rămas împreună, pentru că ne iubim. Nu e ușor nici pentru noi să vedem cum atâta lume se pune împotriva noastră de parcă noi le-am făcut ceva. Noi chiar suntem numai noi doi.", a declarat Bianca Drăgușanu în urmă cu câteva zile la "Teo Show".

Ornela Pasare a divorțat, iar secretul a fost păstrat vreme de 3 ani

Ornela Pasăre a fost căsătorită cu subcomisarul Marian Lupu aproximativ patru ani. Când cei doi au decis să se despartă, secretul a fost păstrat trei ani. Am putea spune că artista ocupă locul I în top, având în vedere că a reușit să păstreze un secret cel mai mult timp, de ochii presei.

„Am fost discretă, am divorțat în secret. Eu am divorțat în 2016 și s-a aflat acum ceva timp. Am vrut liniște, așa sunt eu. Când trec printr-o suferință prefer să fiu doar cu familia, nu-mi place să vin la televizor să plâng, să încarc oamenii negativ”, a declarat Ornela Pasăre, pentru un post de televiziune.

Andrei Stefănescu a divorțat de soția sa în mare secret

[Sursa foto: Facebook]

Andrei Ștefănescu și Antonia, mama copilului său, au decis să pună punct relației. Cei doi au divorțat amiabil, însă în presă s-a aflat după mai bine de două luni.

„Dacă aș putea să explic…nu știu ce s-a întâmplat. Sunt lucruri în viață pe care nu le putem explica, se întâmplă și atât. Asta a fost. Nu ne-a luat prin surprindere, așa a fost să fie. Nu știu dacă poți să povestești, pur si simplu se întâmplă și atunci e cel mai bine să rupi legătura.

Cel mai bine e ca Ayan să nu simtă. Relația mea cu el e mai bună, am petrecut timp cu el pe care nu l-am petrecut înainte. Am încercat să îmi fac mai mult timp pentru mine cu el decât înainte. La un moment dat va înțelege, dar mai bine să o facă mai târziu. Trebuie să aștepți relația următoare ca să vezi dacă ai învățat ceva.

Viața e atât de surprinzătoare și de ciudată, încât trebuie să aștepți pasul următoare. Eu și cu ea avem o relație foarte bună, frumoasă. Ieșim cât de des putem cu copilul. Avem o relație civilizată”, a explicat Andrei Ștefănescu.