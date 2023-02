TOP vedete care au ajuns la psiholog! Cu ce probleme s-au confruntat celebritățile? Nu te așteptai la asemenea nume grele pe listă | EXCLUSIV

In articol:

Viața de artist nu e roz! Oricât de frumoasă și fără griji e viața, vedetele mai au și ele momente când cad la pământ și trebuie ridicate. Din diverse cauze, mai multe celebrități din România au apelat la ajutorul psihologului. Iată despre cine este vorba și care este motivul pentru care au făcut terapie.

Ilinca Vandici a suferit de depresie postnatală

Perioada de pandemie a avut o influență negativă asupra Ilincăi Vandici. Prezentatoarea Bravo! Ai stil a povestit că această perioadă a lăsat-o cu urme de anxietate și depresie, astfel că a ales să urmeze ședințe de psihoterapie.

„Am făcut o greșeală în momentul în care m-am confruntat cu depresia postnatală. Nu am vrut, nu am simțit sau poate nu am crezut că e cazul să apelez la un specialist și am considerat că sunt suficient de puternică să diluez treaba asta de una singură. Lucru care nu mi-a fost favorabil pe termen lung. Iar lunile acestea de pandemie în care am stat acasă, nu am făcut nimic, nu am putut să muncesc, să mă întâlnesc cu prietenii mei, m-au readus cumva în aceeași stare pe care o aveam atunci. Mi-am dat seama că ceva nu este în regulă pentru că nu mă mai simțeam eu așa cum trebuia. Am luat decizia să vorbesc cu cineva despre asta, dacă am înnebunit sau chiar mi se întâmplă niște lucruri. Ei bine, sunt reale, se întâmplă și tocmai de asta o dată pe săptămână stau de vorbă cu un psihoterapeut. Mă ajută să conștientizez ce viață frumoasă am, ce familie frumoasă am și că dacă am stări mai puțin plăcute e firesc să le am, doar că nu trebuie să le dau foarte mare atenție”, ne-a mai povestit prezentatoarea de la „Bravo, ai stil”.", a declarat Ilinca Vandici.

Diana Sar, afectată de o relație toxică

Chiar dacă a fost protagonista unor experiențe mai puțin plăcute, Diana Sar recunoaște că încearcă să fie mereu o fire pozitivă și să se bucure de fiecare clipă. Totuși, tânăra spune că nu este de acord cu pozitivismul toxic, în care oamenii ajung să își ascundă emoțiile și trăirile, ci dimpotrivă, consideră că nu este bine să fii tot timpul fericit.

"Într-adevăr, de obicei așa se întâmplă, să fiu într-o stare bună, însă sunt și împotriva unui lucru, și anume împotriva pozitivismului toxic. Consider că nu e bine să fii tot timpul fericit, pentru că asta ar însemna să îți ascunzi anumite emoții, să le bagi sub preș. Într-adevăr, se întâmplă să nu fiu tristă atunci când merg la evenimente, dar nu sunt mereu pozitivă, fericită. Când se întâmplă să fiu mai tristă încerc să îmi dau seama de ce sunt tristă, nu fug de acele sentimente, mă descarc. Eu merg și la terapie, merg la psiholog, alea sunt momentele în care mă descarc, dar și acasă.", a spus Diana Sar, în exclusivitate, pentru WOWbiz.

Andreea Antonescu, doborâtă de moartea tatălui ei

Fiind un om atât de important pentru ea, Andreea Antonescu a trecut prin niște clipe îngrozitoare după decesul tatălui ei. Vedeta povestește în detaliu cum a reușit să treacă peste, dar și cum vedea viața în acea perioadă.

"Am apelat la psiholog. Am urmat patru ani de terapie. Am început să citesc, eu care am citit în copilărie, de nevoie, trei cărți. Am ajuns să am propria bibliotecă cu cărți de autoeducare. Am început să caut în adâncul meu, să îmi dau seama într-adevăr cine sunt, ce vreau, unde vreau să ajung. Erau practic sfaturile pe care tat le investise în mine, cărora nu le mai găseam sensul. Pe de o parte era asta, pe cealaltă parte cine avea lumea senzația că sunt eu.", s-a destăinuit Andreea Antonescu, la În Oglindă.

Adina Halas a suferit de trauma abandonului

Adina Halas nu a reușit să scape singură trauma abandonului, ci cu ajutorul unui psiholog. Aceasta a explicat în detaliu cum a reușit să treacă peste și care a fost întrebarea pe care i-a adresat-o psihologul, care a impresionat-o profund.

“Am avut trauma abandonului foarte mult timp și întotdeauna voi fi sensibilă la subiectul ăsta. A rămas acolo o Adina mică, care are momente de anxietate când dă să iasă la suprafață, doar că o calmez. Acum știu să o fac. Inițial a fost un proces de descoperire, auto-descoperire și asta s-a întâmplat. Am făcut singură lucrul acesta. Ulterior, m-am deschis către persoanele cele mai apropiate mie, lucru pe care eu nu îl făcusem până în momentul acela și, după aceea, când Serghei avea vreo doi anișori, am început să am niște atacuri de panică așa din senin. M-am dus la psiholog și nu am să uit niciodată prima întrebare pe care mi-a adresat-o și anume “Care e relația ta cu tatăl tău?”.”, a mărturisit Adina Halas, la podcastul "Roxana te dezbracă de secrete".

Pandemia l-a dus la psiholog pe Tzancă Uraganu

Pe timp de pandemie, Tzancă Uraganu a fost nevoit să facă psihoterapie. Când toată lumea credea că îi merge bine, de fapt el avea nevoie de discuții cu psihologul. Iată din ce cauză a ajuns acolo și cât de grav a fost.

"Am făcut psihoterapie. E ceva care îți schimbă viața. Orice problemă ai avea, trece. Am fost în pandemie. Nu am avut din cauza pandemiei, ci din cauza oboselii, m-a luat o stare foarte urâtă și simțeam oboseală constantă, nu mai puteam să dorm bine. Eram foarte deprimat, nu știam de ce, nu aveam cea mai mică problemă, nu aveam datorii, nu aveam nimic. Am crezut că nu mai pot să mă fac bine și într-o lună eram nou. Acum, orice problemă aș avea, știu să o calculez să o rezolv. E cel mai rău lucru care mi s-a întâmplat, starea aia de rău pe care am avut-o. Am zis că totul a fost spre bine, am ieșit din niște chestii din care nu eram într-un drum chiar bun atunci. Acum sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu.", a dezvăluit Tzancă Uraganu, la Duet.

Mihai Trăstariu, terorizat de semne de pe lumea cealaltă

Mihai Trăistariu a cerut prima dată ajutorul fanilor, sperând că o persoană ce cunoaște Codul Morse i-ar putea oferi lămuriri. Fanii i-au trimis numeroase mesaje, iar mulți dintre ei cred că ar fi vorba de mesaje de dincolo. Vedeta a intrat în contact și cu un parapsiholog, acesta dezvăluind că ar fi vorba de o femeie. Excentric așa cum ne-a obișnuit, artistul nu exclude nici varianta unor mesaje din viitor, iar în acest caz este sigur că și le trimite singur.

"Am discutat cu un parapsiholog, dar eu nu știu ce să cred că nu sunt eu convins că există lumea cealaltă. Pe de altă parte, eu am declarat că vreau să mă criogenez și să mă trezesc în viitor, peste 1000 de ani. Dacă în nebunia mea eu chiar m-am criogenat, chiar am ajuns în viitor și din viitor oamenii de știință reușesc să călătorească în timp. Dacă s-ar întâmplat așa, eu sigur mi-aș trimit semne și mi-aș trimite semne exact la vârsta aceasta, după 40 de ani, când sunt conștient și când poate înseamnă ceva pentru mine. Nu îmi dau seama ce ar putea însemna. După opinia mea dacă ar fi ceva straniu nu ar fi cineva din lumea celor trecuți în neființă. Eu cred că aș fi tot eu care îmi dau semne din viitor, dar nu știu ce. Mi-am notat și pe fot, acum face câte zece păcăneli. Stă cam cinci secunde și iar face așa(...) Poate cineva care știe Codul Morse poate mi-ar putea explica ce este", a precizat Mihai Trăistariu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

