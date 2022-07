Top vedete care au avut derapaje în spațiul public! Ei sunt cei care au zguduit internetul înaintea lui George Buhnici. Cât i-a costat și cum au dres-o

In articol:

Vorbele și declarațiile vedetelor au un impact major în spațiul public, iar atunci când acestea fac afirmații controversate, poat da startul unor adevărate scandaluri.

Unul dintre cele mai recente exemple este George Buhnici, care a făcut o serie de afirmații cu privire la femeile cu celulită și vergeturi și a spus că soția lui arată „ca o minoră”. În acest context, mai multe vedete l-au criticat și i-au răspuns, celulita și vergeturile fiind lucruri normale care apar pe corpul femeilor, mai ales după aduc pe lume un copil.

De-a lungul timpului, derapaje precum cel al lui George Buhnici au mai existat în spațiul public, iar vedetele au mai făcut declarații controversate ce au stârnit valuri de critici și acuzații dure.

Mircea Solcanu și scandalul privind mesajul controversat de pe Facebook

Unul dintre protagoniștii unor astfel de situații a fost și fostul prezentator Mircea Solcanu. La începutul anului 2014, vedeta și-a pus toată țara în cap, după ce a postat în mediul online un mesaj dedicat familiei Anghel, al căror băiețel fusese sfâșiat de un câine

maidanez.

„Familia Anghel! S-a inventat munca. Daca nu ca place munca, duceți-vă copilul să-l mănânce alți câini, se pare ca din asta trăiți.

Ce suma ați încasat in urma participării la emisiuni TV, acelea care se desfășurau când copilul vostru era pe catafalc? Ați terminat banii, copilul e mâncat dar nu-i nimic, mai aveți unul. Când se termina banii mai inventați ca va musca niște câini. Dar știți ca sunteți penibili(...) Ori sunteți javre si câinii simt asta, ori ați terminat banii si vreți alții. Nu o sa primiți, duceți celălalt copil sa fie muscat si cine stie, dacă Bianca e ocupată poate o sa primiți ”, este o parte din mesajul postat la acel moment de Mircea Solcanu, pe Facebook și șters ulterior.

La o jumătate de an, prezentatorul a clarificat situația la Kanal D, unde a vorbit și despre motivul pentru care i-a încetat contractul cu postul de televiziune care îl consacrase.

„ A fost un punct de vedere în urma căruia mi-am cerut scuze și, în urma acelor scuze, a fost tot acel val. Nu mi-a părut rău că am postat acel mesaj, mi-a părut rău pentru că acel mesaj nu avea ce cauta în spațiul public. Nu m-am luat de nicio ființă nevinovată, eu nu doresc moartea nimănui.

Apoi m-am trezit în presă că doresc moartea unui copil. Mi se pare cea mai mare tâmpenie. Am vrut să trag un semnal de alarmă în sensul în care, ok! te-ai dus în platoul de tv în timp ce copilul era la biserică. Ok, ți-ai luat bani! S-a dat o lege care omoară câini și cu asta sunt de acord, acum ce mai vrem? Eu nu am vrut să taxez pe nimeni. Mesajul meu a fost unul de iubire, eu le-am spus: nu mai urâți ”, a explicat, în 2014, Mircea Solcanu.

Mircea Solcanu

Ecaterina Andronescu și declarația care i-a adus demisia

Ecaterina Andronescu se numără și ea printre persoanele publice care au făcut afirmații controversate. Fostul ministru al Educației a fost demis de către Viorica Dăncilă, după ce a făcut o serie de afirmații la adresa Alexandrei Măceșanu, fata ucisă la Caracal.

„Eu am învățat de acasă să nu mă urc cu un străin în mașina ”, a spus atunci Ecaterina Andronescu, din postura de ministru al Educației.

După declarația făcut de ea, premierul de la acel moment, Viorica Dăncilă, a decis demiterea ei și a afirmat că a avut „o atitudine lipsită de responsabilitate”.

„ Am decis să o demit astăzi pe doamna Ecaterina Andronescu din funcția de Ministru al Educației pentru declarațiile profund greșite făcute recent în cadrul unei emisiuni televizate.

Sunt afirmații care arată lipsă de înțelegere – punctual, a cazului de la Caracal și, în general, a modului în care trebuie să ne protejăm copiii de răpiri, agresiuni, abuz și trafic de persoane- din partea doamnei Andronescu. Este o atitudine lipsită de responsabilitate, care nu reflectă poziția Guvernului și care nu îmi doresc să devină asimilată cu Executivul pe care îl conduc”, a comunicat Viorica Dăncilă, premierul de la acel moment.

Ecaterina Andronescu

Afirmația care a dus la retragerea cărții lui George Burcea

Actorul George Burcea a fost și el protagonistul unui scandal de acest gen, iar afirmațiile l-au costat scump. Actorul a fost acuzat că instigă la violență asupra femeilor, după ce a spus pe Instagram că unele femeie „ar trebui să fie bătute cu scaune”.

„ Băi, femeilor, eu lupt cu voi, da? Eu sunt pentru voi, eu sunt pentru înțelegere și dragoste, pentru înțelegerea cuplului, și voi mă înjurați că eu gătesc?

Păi, fetelor, repet, vă doresc să aveți bărbați care, în momentul în care vin de la muncă, să vă ia la palme. Cu mese, cu scaune, cu capace (…) Vă doresc capace în cap, sincer, că asta meritați. Se pare că unele femei asta merită”, a transmis la acel moment George Burcea, fiind afirmația care a zguduit cel mai recent mediul online.

Editura care îi publicase cartea actorului a retras-o imediat de pe piață, iar mai multe vedete au criticat în spațiul public cele spuse de cunoscutul actorul. Afirmațiile au fost făcut după ce actorul fusese luat peste picior de câteva fane din mediul online, pentru că gătea.

„ Am avut o reacţie de care îmi este foarte ruşine(...) Am greşit în felul în care am reacţionat, dar cea mai mare greşeală este că am spus nişte lucruri la furie cu care nu rezonez şi care nu îmi fac deloc cinste, nici mie şi niciunei femei(...) Înţeleg de ce este complet greşit ceea ce am spus şi înţeleg că cele spuse de mine la furie nu au făcut altceva decât să contribuie la o gândire toxică şi bolnavă. Îmi pare foarte rău şi nu pot face altceva decât să îmi cer iertare şi să mă educ mai mult pe acest subiect ”, a spus ulterior actorul, cerându-și scuze pentru cele petrecute.

George Burcea

Cristina Ich nu a stat departe de afirmații controversate

Cristina Ich completează și ea lista vedetelor care au stârnit controverse în spațiul public. Nora lui Victor Pițurcă a făcut o serie de afirmații la începutul războiului din Ucraina, atunci când i-a îndemnat pe oameni să nu mai doneze mâncare, pentru că mâncarea se strica, iar dacă donează pentru străini, să ofere și pentru sărmanii din țara noastră.

Declarația Cristinei Ich s-a rostogolit peste tot pe internet și a intrat într-o polemică cu Aluziva, de unde a pornit un întreg scandal în online, internauții fiind împărțiți în două tabere.

Cristina Ich

Lorena Buhnici și „balenuța rusească”

Soția lui George Buhnici a avut un derapaj în trecut, în mediul online, în care ar fi fost chiar mai misogină ca afirmațiile soțului său. Vedeta a pozat o femeie mai plinuță în timpul vacanței, apoi a postat-o pe Facebook, acolo unde a distribuit și un mesaj umilitor la adresa individei.

„Această balenuță rusească cu o siluetă greu de ținut în frâu a pozat pe nisipurile turcești sub atenta îndrumare a unui fotograf „profesionist”. Cred că îi vor ieși bine toate shooting-urile vara asta”, a scris Lorena Buhnici, potrivit Click.

La postare, i-a dat like soțul ei, chiar dacă mesajul postării este unul care batjocoritor, ce instigă la ură.

George și Lorena Buhnici

Derapajul lui George Buhnici nu mai are nevoie de nicio prezentare

Afirmațiile lui Geoerge Buhnici și scandalul de amploare care a început după interviul pe care l-a acordat unui post de televiziune nu mai au nevoie de nicio prezentare. Fostul prezentator TV a făcut o serie de afirmații controversate la adresa femeilor cu vergeturi și celulită, le-a trimis la „săliță” și a spus că are „o soție care arată ca o minoră”.

Internetul a explodat după declarațiile halucinante ale prezentatorului, iar valul de critici, comentarii de hate și mai ales reacții din partea vedetelor a fost unul uluitor. Vedetele au sărit imediat în apărarea femeilor, multe dintre ele recunoscând că s-au confruntat cu vergeturi și celulită fiind vizibile și pe corpul starurilor de la Hollywood și nefiind un motiv pentru care femeile ar trebui să se rușineze!

În urma afirmațiilor făcute de George Buhnici, o cunoscută banca din România a renunțat la parteneriatul pe care îl avea cu el, în ciudat mesajului de clarificare pe care vloggerul l-a postat la câteva zile după ce imaginile au stârnit furia în spațiul public.

„Am criticat public expunerea obezității și celulitei. Nu sunt primul care spune că avem o epidemie de obezitate. O spun medicii și o vedem cu toții. Sunt știri și la TV constant.

Cei care încă mai avem curajul să vorbim deschis și să deranjăm corectitudinea politică exagerată trebuie să o spunem deschis. Obezitatea este o problemă națională”, a scris Buhnici.

