TOP vedete care au devenit mame după 40 de ani! Nimeni nu le mai dădea vreo șansă, însă ele au demonstrat contrariul!

A trecut demult vremea când femeile trebuiau să facă copii până la vârsta de 30 de ani. În prezent, doamnele și domnișoarele preferă să se axeze pe carieră și mai apoi, să aducă pe lume un copil. Mulți spun că după 40 de ani nu mai poți deveni mamă, dar câteva vedete din România au demostart contrariul și se bucură de o familie de invidiat.

1. Ramona Bădescu a născut la 50 de ani

Ramona Bădescu și copilul său [Sursa foto: Facebook]

În urmă cu aproximativ 3 ani, Ramona Bădescu a uimit pe toată lumea când a adus pe lume un băiețel perfect sănătos la vârsta de 50 de ani. Nimeni nu credea că este posibil așa ceva, însă actrița a demonstrat contrariul. Totuși, există o procedură care a ajutat-o să nască în condiții sănătoase și totul să fie bine, pe care a dezvăluit-o mai demult.

"Eu, cu mult timp înainte, îmi făcusem procedura de conge­lare a ovulelor – despre care le sfătuiesc şi pe tinere să se informeze şi să o facă. Eu nu ştiam despre asta, dar o prie­tenă mi-a sugerat acum câţiva ani lucrul acesta. Chiar dacă am 50 de ani ca vârstă anagrafică, ca vârstă biologică am vreo 32, aşa cum arată analizele, pentru că nu am făcut niciodată excese şi am avut o viaţă sănătoasă.

Eu şi iubitul meu luasem hotărârea ca, în luna ianuarie, să recurgem la fertilizare, dar când m-am dus să încep procedura, cu toa­te analizele, doctorul meu gi­necolog m-a privit cu un surâs enorm şi m-a surprins spunân­du-mi că eram deja însărcinată în două săptămâni", a declarat Ramona Bădescu.

2. Cristina Cioran a născut la 43 de ani

Cristina Cioran și fetița ei [Sursa foto: Facebook]

Cristina Cioran a devenit și ea mamă la vârsta de 43 de ani. Din păcate a născut prematur, apoi s-a confruntat împreună cu cea mică cu infectarea cu virusul Covid-19. Vedeta și-a dorit enorm de mult să devină mămică, așa că gândul că a rămas însărcinată la o vârstă trecută de 40 de ani nu a speriat-o.

"Nicio secundă nu m-a speriat gândul că voi naşte la 44 de ani. Am avut o teamă cu privire la păstrarea sarcinii în condiţii perfecte, riscurile de pierdere fiind mari din punct de vedere statistic.", a mărturisit Cristina Cioran mai demult.

3. Gabriela Cristea a născut la 42 și 45 de ani

G [Sursa foto: Facebook]

Gabriela Cristea se poate considera mamă-eroină, dat fiind faptul că a adus pe lume doi copii, după vârsta de 40 de ani, unul la 42, iar al doilea la 45. Aceasta s-a chinuit foarte mult să rămână însărcinată și într-un final a reușit. Acum, ea și Tavi Clonda au două fetițe minunate pe care le iubesc nespus.

"Cel mai greu mi-a a fost in noiembrie anul trecut, atunci cand am ales sa nu mai intreprind nimic pentru a ramane insarcinata, dupa inca o tentative esuata! Cel putin atunci ziceam ca renunt la ideea de a fi mama! Ma gandeam ca gata, acolo se termina, si trebuie sa ma resemnez cu ideea ca nu mai pot sa am copii! Anul trecut, am facut patru inseminari, adica, efectiv, de cate ori s-a putut fizic, pentru ca nu ai timp de mai multe!

Este foarte greu din punct de vedere medicamentos si din punct de vedere psihic pentru o femeie sa recurga la asa ceva! Este dur! A…OK, ca te ingrasi, ca mananci, etc, stii cum este, nici nu mai conteaza ca vin carcotasii si spun ca vai, nu mai arati nu stiu cum!", a precizat Gabriela Cristea, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro, în urmă cu câțiva ani.

4. Nadia Comăneci a născut la 44 de ani

Nadia Comăneci și fiul ei [Sursa foto: Facebook]

După o viață plină de glorie și succes în lumea gimnasticii, Nadia Comăneci s-a căsătorit la vârsta de 35 de ani, urmând ca la 44 de ani să dea naștere unui băiețel. În prezent, toți trei locuiesc în America și sunt foarte fericiți.

"Suntem extrem de încântați. Pot să vă spun că atât Dylan, cât și mama lui se simt foarte bine", a afirmat Bar Connor, imediat după nașterea soției sale.

5. Alessandra Stoicescu a născut la 43 de ani

Alessandra Stoicescu și copilul ei [Sursa foto: Facebook]

Alessandra Stoicescu a devenot mamă pentru prima dată la vârsta de 43 de ani. De când a născut, aceatsa susține că tot Universul ei se învârte în jurul fiice ei, Sara Maria. Prezentatoarea TV se simte binecuvântată că la întâlnit pe Sergiu Constantinescu, cu care a și făcut acest pas, copilul.

"Eşti mult mai conştient la o anumită vârstă de ceea ce se poate întâmpla rău, pentru că ai trecut prin mai multe, ai văzut mai multe. Cred că de aici porneşte. La 20 de ani, te gândeşti că cel mic creşte oricum. Asta am auzit din ce mi s-a povestit. Însă noi am zis că aceste călătorii o vor ajuta. Multă lume îmi spune:

" Îţi trebuie cel puţin un concediu romantic pe an, doar tu cu Sergiu"... Nu poţi, însă, nicio zi. Trebuie să fii acolo, lângă ea. Evident că ea nu ţine minte că a fost în Maldive, nu ştie ea că era Oceanul Indian şi nu Marea Neagră, dar ţine minte răcuşorii de acolo, melcuşorii, culoarea turcoaz a apei. Astea sunt lucruri care o marchează.", a spus Alessandra Stoicescu, într-un interviu.

6. Luminița Anghel a născut la 43 de ani, după ce a adoptat doi copii

Luminița Anghel și copilul ei [Sursa foto: Facebook]

Când nu mai avea nicio speranță că va putea vreodată naște natural, Luminița Anghel a rămas însărcinată la vârsta de 43 de ani. Artista a considerat acest lucru o minune de la Dumnezeu, până atunci adoptând doi copii, crezând că nu va putea fi niciodată mamă u adevărat.

"Venirea pe lume a băieţelului nostru este cel mai important eveniment din viaţa mea de până acum, moment pentru care am ales o clinică de prestigiu unde calitatea serviciilor şi siguranţa mămicii şi a bebeluşului sunt garantate. Din prima clipă m-am simţit ca într-o mare familie, caldă şi primitoare. Mulţumesc medicilor specialişti care s-au ocupat de venirea pe lume a băieţelului meu", a mărturisit Luminița Anghel, la scurt timp de la nașterea fiului ei.

7. Gabriela Firea a născut al doilea și al treile copil la 40, respectiv 42 de ani

Gabriela Firea și copiii ei [Sursa foto: Facebook]

Gabriela Firea are în prezent trei băieți cu care se mândrește nespus. Aceasta a devenit mamă la vârsta de 23 de ani, mai apoi la 40 și 42 de ani. Deși este o diferență mare între primul și ceilalți copii, Gabriela Firea are grijă ca să nu le lipsească nimic fiilor ei și să se înțeleagă cât mai bine.

"Azi, de ziua Sfintei Muceniţe Irina, mesagera păcii şi a credinţei, a venit pe lume fiul nostru Zian Mihail! Are 3,4 kg si 50 cm si a prmit nota 10 din partea Prof. Poiana, cel care a avut grijă de el pe tot parcursul sarcinii", a fost mesajul de pe pagina de Facebook a Gabrielei Firea.