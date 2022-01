TOP vedete care au peste 50 de ani, dar nu le dai mai mult de 20! Cine sunt și cum au descoperit elixirul tinereții?

In articol:

Tinerețe fără bătrânețe! Asta pot spune multe vedete din România care au vârsta de 50 de ani, dar nu li se dă mai mult de 20. Sunt atât de frumoase și de pline de viață și pot oricând să se compare cu adolescentele din ziua de azi. Atunci când vrei să fentezi anii din buletin, trebuie să te concentrezi pe atitudine, gândire și stil vestimentar. Iată câteva vedete din România care se folosesc de aceste trucuri.

1. Monica Anghel

Monica Anghel [Sursa foto: Facebook]

Monica Anghel are 50 de ani, dar la felul cum se îmbracă și atitudinea mereu veselă și pozitivă, nu exprimă deloc acest lucru. În urmă cu ceva timp a fost surprinsă de paparazzi WOWBiz.ro, îmbrăcată ca o puștoaică, cu haine moderne pentru un look adolescentin. De asemenea, cântăreața a și slăbit 30 de kilograme și acum se poate declara total mulțumită de aspectul ei fizic.

"Important este ca mie, când mă uit în oglindă, să-mi placă ceea ce văd. Şi mie îmi place ceea ce văd. E drept că, din fericire, am putut să mă tund aşa, pentru că am capul perfect rotund, am urechile proporţionate, faţa la fel. Mie mi se pare că arăt extraordinar de bine pentru 50 de ani. Nu mi-am făcut intervenţii la faţă, doar puţin botox între sprâncene pentru că tot timpul stăteam încruntată şi mă întreba copilul dacă sunt supărată pe el. (râde) Şi atâta tot, altceva nu mi-am făcut. Dar probabil că moştenirea genetică fiind foarte bună, ăsta e şi motivul pentru care arăt atât de bine", a declarat Monica Anghel, pentru Okmagazine.ro.

2. Loredana Groza

Loredana Groza [Sursa foto: Facebook]

Loredana Groza este o femeie care oriunde ar merge, atrage privirile celorlalți. Sexy, frumoasă și sezuală, nici nu ai crede că are 51 de ani.

Cântăreața a avut mereu grijă de aspectul ei fizic, drept dovadă că le dă clasă tinerelor de azi. Artista este conștientă de atuurile ei și nu se ratează nicio ocazie de a le pune în valoare.

"Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăți bine, nu e chiar ușor", a povestit Loredana Groza, la un post TV.

3. Dana Savuică

Dana Savuică [Sursa foto: Facebook]

Dana Savuică a fost unul dintre cele mai de succes modele din România, fiind prima vedetă din țara noastră care a pozat în celebra revistă Playboy. În prezent, la cei 52 de ani pe care îi are, este mai atrăgătoare ca oricând, mai ales vara, pe litoral, în costum de baie, unde formele ei de invidiat fură toate privirile. Aceasta susține că nu a făcut nimic special în acest sens, fiind împotriva opperațiilor estetice.

"Singura operaţie pe care o am este cea la nas, pe care am făcut-o când eram model şi tocmai intrasem şi la Televiziunea Română. Şi, pe lângă faptul că aveam o deviaţie de sept, a fost şi o sugestie venită din partea Zinei Dumitrescu şi a realizatorilor TV din perioada aceea, care îşi doreau să am nasul mai estetic. Nu vreau să ajung la operaţii estetice, nu vreau să ajung să-mi transform trăsăturile şi să fiu alta decât sunt. Dar apelez la mici îmbunătăţiri, ca măşti cu acid hialuronic sau cu colagen, îmi fac botox o dată pe an, pentru prevenirea apariţiei ridurilor, mici intervenţii pe care am început să le fac de la 40 şi ceva de ani", a dezvăluit Dana Savuică, pentru o publicație.

4. Anca Țurcașiu

Anca Țurcașiu [Sursa foto: Facebook]

Anca Țurcașiu face și ea parte din rândul vedetelor care arată cu 20 de ani mai tinere decât sunt de fapt, având vârsta de 51 de ani. Actrița știe extrem de bine cum să își scoată silueta trasă prin inel în evidență, cu multă eleganță și rafinament. Deși a trecut prin clipe grele, în cadrul divorțului de fostul soț, chipul ei este la fel de fresh ca întotdeauna. Anca este adepta unui stil de viață sănătos și a sportului.

"Mi-am descoperit în vara asta un hobby nou: marșul. Mi-am amintit de miile de antrenamente de atletism destul de chinuitoare din copilărie, eu fiind cam împiedicată natural... Mărșăluind azi, trăiesc senzații uluitoare: liniște, entuziasm, motivația de a înainta măcar cu câteva sute de metri mai mult decât ieri", a mărturisit Anca Țurcașiu, mai demult.

5. Mihaela Rădulescu

Mihaela Rădulescu [Sursa foto: Facebook]

Mihaela Rădulescu impresionează mereu cu froma ei fizică de excepție. Are 52 de ani și este pasionată de sport și mișcare și tot ce ține de un stil de viață activ și sănătos. Se îngrijește constant de aspectul ei fizic și este preocupată să arate perfect din toate punctele de vedere.

"Fac sport trebuie, da! În general, la mine nu e pe sezoane sau stai că vine vara, stai că vine iarna, nu. Am o disciplină constantă şi fac sport de când mă ştiu şi nu am de gând să mă las, pentru că dacă mi se mai întâmplă şi mie să mai las baltă treaba asta şi să mă apuc de dulciuri, simt nevoia să fac mai mult, mai e şi vârsta, sunt mai multe lucruri care, la un moment dat, te fac să munceşti puţin mai mult decât munceai sau să fii mai disciplinat decât de obicei, ca nu cumva să ajungi în zona în care e mai greu să elimini kilogramele în plus.

Să ştii că, în general, toată viaţa am avut un metabolism bun şi am mâncat tot ce am poftit. Recunosc cinstit că nu mai fac chiar aşa de câţiva ani buni. M-am disciplinat puţin şi la capitolul mâncare dar, dacă vrei, nu din pricina unei obsesii pentru greutate, ci din mai multă grijă pentru sănătate şi, mă rog, avem şi mai multe informaţii acum, ştim mai bine ce ne face bine, ce nu, am început să fiu puţin mai atentă. Nu am vrut niciodată să fiu un vegetarian convins dar m-am trezit că aproape sunt. Nu am vrut nici să fiu extremistă, mănânc foarte multe legume şi fructe, dar nu sunt deloc împotriva unei bucăţi de carne, dacă mi-e poftă. Doar că văd că mi se întâmplă tot mai rar.", a precizat Mihaela Rădulescu, pentru Click!

6. Ramona Bădescu

Ramona Bădescu [Sursa foto: Facebook]

Ramona Bădescu are 53 de ani, dar oamenii îi dau de două ori mai puțin. Acest fapt se datorează siluetei perfecte pe care o are, chiar și după nașterea unui băiețel. Astfel, actrița nu se limitează doar la alimentație, ci ia în calcul și sportul, meditația și creșterea unui copil, care sunt ingrediente importante în conturarea unui corp de invidiat.

"Secretul constă în țelină, sfeclă, apă, bicarbonat, sedano, care sunt tijele verzi ale țelinei, hrean. Țelina ajută la depurarea sufletului.", a declarat Ramona Bădescu, în cadrul unei emisiuni TV.

7. Tania Budi

Tania Budi [Sursa foto: Facebook]

Nu o să îți vină să crezi, dar Tania Budi are vârsta de 53 de ani. Ea reprezintă una dintre cele mai frumoase apariții feminine din showbiz-ul românesc. Tania arată exact ca o adolescentă și emană senzualitate, rafinament, frumusețe și eleganță. Părul lung blond, ochii albaștri, buzele mari și silueta sculptată nu fac decât să o claseze în topul celor mai atrăgătoare femei din România.

"Acord foarte mult timp îngrijirii mele corporale. Orice gest de îngrijire…fie că este vorba despre spălatul pe dinți foarte atent sau despre igiena corpului… necesită timp. Atunci când ești îngrijită și aranjată parcă te simți extraordinar de bine și ai un grad mai ridicat de încredere în tine", a specificat Tania Budi, în trecut.

