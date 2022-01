TOP vedete care fac fapte bune! Asta spune multe despre ele: "Ne uităm în jurul nostru și ne dăm seama că nu toată lumea are ce mânca"

In articol:

Se spune că atunci când faci o faptă bună, la un moment dat, vom primi același lucru.

Ce poate fi mai frumos decât să vezi un om fericit datorită ție? Faptele bune, venite din suflet, nu spun despre tine decât că ești o persoană generoasă, empatică, altrustă, plină de compasiune și afectivă.

Există multe vedete care aleg să facă acte caritabile, fie că scopul lor este pentru publicitate, fie pur și simplu din voluntariat. Multe dintre ele adoptă stilul celebrităților internaționale și se implică în tot felul de campanii umanitare. Iată o listă cu câteva dintre vedetele cu suflet mare din România.

1. Andreea Marin

Andreea Marin [Sursa foto: Instagram]

Zâna surpizelor este în topul vedetelor care desfășoară acte caritabile, datorită funcției de ambasador UNICEF. Astfel, aceasta se implică constant în campanii umanitare, câștigând și numeroase premii în urma activităților de caritate desfășurate.

Cele mai impresionante acțiuni, au fost proiectul "Școala Mamelor", destinat mamelor care întâmpină dificultăți de toate felurile, dar și adoptarea la distanță a unui băiețel din China și a unei fetițe din Niger.

"Mi-au urmărit în ultimii ani activitatea şi i-a convins munca mea voluntară de lungă durată, încă de acum 15 ani, felul în care am pus cărămidă peste cărămidă, realizările care au afectat în bine viaţa multor oameni şi deschiderea, pentru că ei apreciază mult dăruirea fără limite impuse de graniţe, faptul că am avut campanii şi în afara ţării, pentru oameni care trăiesc în condiţii mult mai grele, precum a fost campania pentru «Asia, îngenuncheată de tsunami» sau incursiunile din Africa, pe care le-am început singură şi le-am continuat apoi, la un alt nivel, alături de UNICEF", a declarat Andreea Marin în urmă cu câțiva ani, pentru o publicație.

2. Mihaela Rădulescu

Mihaela Rădulescu [Sursa foto: Instagram]

Mihaela Rădulescu a militat împotrva fumatului, apărând chiar ca imagine a campaniei "Stop Fumat"- Fumatul este singura plăcere?. De asemenea, s-a implicat intens în acțiunile pentru emanciparea femeii, fiind o feministă convinsă. Remarcantă a mai fost și câștigarea funcției de Ambasador United Way pentru România, fiind adepta voluntariatului, mai ales în comunitățile locale.

Cel mai apreciat proiect al său a fost suportul pentru copiii bolnavi, care au rămas fără adăpost în urma dezastrelor naturale. Pentru desfășurarea acestei activități a reușit să strângă peste 3 milioane de euro, bani care s-au îndreptat în totalitate către cei mici.

"Nu rataţi ocazia de a vă simţi de folos altora şi de a vă demonstra că puteţi mai mult decât ştiaţi despre voi", a precizat mai demult, Mihaela Rădulescu.

3. Andreea Esca

Andreea Esca [Sursa foto: Instagram]

Andreea Esca își merită cu siguranță locul în acest top, datorită caracterului naltruist și sufletului pur pe care îl are. Aceasta a luptat pentru fundații cu scopul de a preveni și combate cancerul la sân, făcând echipă cu Sandra Izbașa.

Prezentatoarea TV a avut un rol extrem de important și în acțiunie umanitare pentru copii, fiind gazda evenimentului The Grand Charity Event "Daruieste o noua viata!", unde a reușit să strângă donații în valoare de peste 16.000 de euro.

"Cred că cel mai important lucru este să facem în aşa fel încât oamenii să afle că există copii cu asemenea poveşti. Sunt cazuri impresionante. Sunt copii cu vieţi extrem de dure şi poate că noi ar trebui să învăţăm de la ei lecţia de supravieţuire", a mărturisit Andreea Esca, în urmă cu ceva timp.

4. Bogdan de la Ploiești

Bogdan de la Ploiești [Sursa foto: Instagram]

Recunoscător pentru succesul și faima pe care o are în momentul de față, Bogdan de la Ploiești s-a gândit să aducă un zâmbet și strop de fericire persoanelor mai puțin norocoase decât el, și anume cei internați în spitale, chiar înainte de Crăciunul trecut.

Acesta a pregătit mai multe pachete cu alimente și le-a oferit persoanelor nevoiașe, care aveau nevoie de ajutor. Artistul a mărturisit că toată luna decembrie a fost destinată actelor de caritate și că a încerct să ajute cât mai multe familii și persoane aflate în nevoie.

"Sunt foarte emoționat, dar si foarte fericit. Mi-am propus ca în fiecare an, in luna decembrie, să fac cât de mult bine pot, pentru copii care nu au situație așa bună. Dumnezeu ma iubeste si eu pe el la fel de mult și consider ca acest video nu este o lauda, ba dimpotrivă un exemplu. Mi-aș dori ca toți cei care au o situație cât de cât bună să facă din tot sufletul lor, ceea ce fac eu acum. așa cum se vede, vom duce pachetele la un spital din București și la cateva familii nevoiașe cu foarte mulți copii., toată luna o să fie în scop caritabil. în fiecare live, o să mă găsiți la câte o familie și o să încerc să-i ajut și eu", a declarat Bogdan de la Ploiești, într-un Instastory, pe Instagram.

5. Jador

Jador [Sursa foto: Instagram]

Jador este și el unul dintre cei care nu se zgârcește din a dărui celor nevoiași. Din cauza copilăriei mai puțin norocoase din punct de vedere financiar, cântărețul îi ajută pe ceilalți cu inima deschisă. Deseori sare în ajutorul celor săraci sau aflați în situații precare, oferindu-le alimente, haine și alte lucruri care să le fie de folos.

Spre exemplu, una dintre situațiile în care a arătat generozitate maximă este momentul în care a ajutat un om necăjit de pe stradă, procurându-i hrană pentru el și copiii lui. Artistul i-a cumpărat dintr-un supermarket tot ce a avut nevoie, fără să se uite la bani.

"Deci am găsit un bărbat care are doi copii, m-a abordat pe stradă. Și m-a luat, nu știu dacă e vrăjeală. Are doi copii, hai să le luăm mâncare. Că e bolnav și mi-a intrat la inimă. Te-am luat în mașină. Zi-mi un magazin, aproape de casă. Îți dau eu ce-ți trebuie acasă. Unii oameni au chiar viața grea. Morala e că trebuie să ne uităm în jurul nostru și să ne dăm seama că nu toată lumea are ce mânca, de toate. Principiul e: opriți-vă și la ăla care nu are, că trebuie să mănânce toți. Toți suntem frați și surori.", a povestit Jador într-unul dintre vlogurile sale.

