TOP vedete care și-au botezat copiii în vara lui 2023! Le-au organizat o petrecere pe măsură, iar WOWbiz a fost prezent | EXCLUSIV

Mai multe vedete ale showbiz-ului românesc au devenit părinți și și-au botezat copii. Le-au organizat petreceri de lux, pe opulență, totul pentru amintiri de neuitat. WOWbiz vă prezintă top 3 botezuri de vara aceasta.

Andreea Antonescu

Andreea Antonescu și-a botezat cea de-a doua fiică vara aceasta, cea a cărui tată este Victor Vrînceanu. WOWbiz a fost prezent la petrecere, iar Andreea declara că este emoționată, povestind cum s-a desfășurat botezul.

„S-au mai dus emoțiile, recunosc. Am fost foarte emoționată la biserică, pentru că s-a repetat istoria după 12 ani și știam că și atunci când am botezat-o pe Siena am plâns, pentru că doar cei care au copii își pot imagina cât este de emoționant să știi că în momentele alea, în care părintele citește din biblie, și mai ales cum a fost în cazul nostru și la botezul Sienei, și la botezul micuței Venice Victoria a adresat niște cuvinte foarte frumoase, și atunci m-a răscolit tot, pentru că mi-a amintit, încă din momentul în care o aveam în burtică, după care când am născut-o, emoțiile pe care le-am avut, după care mă uitam așa în dreapta, pentru că Siena a fost lângă mine pe tot parcursul slujbei și mă uitam cât de mare se fac și cât de repede și da, au trecut 12 ani, dar pe cuvântul meu de onoare că parcă ieri am botezat-o pe Siena. Atunci, ca mamă, te năpădesc toate trăirile astea și toate emoțiile astea, dar până în momentul ăsta m-am leșinat, deci eu am fost convinsă că după organizarea acestui eveniment efectiv voi leșina. Mulțumesc lui Dumnezeu că până acum n-am leșinat. Ce-a fost mai greu, eu zic că a trecut, iar acum începe petrecerea. E despre relaxare.”, a spus Andreea Antonescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.

Daniela Crudu

Daniela Crudu și-a botezat și ea copilul și face o treabă foarte bună ca mamă. Vedeta a ales un local luxos, unde e loc doar de opulență.

„ Avem nași, sunt prietenii lui Dani din copilărie. Ne cunoaștem foarte bine, ne înțelegem foarte bine”, a declarat Daniela Crudu, potrivit VIVA.

Mari și Robert

Mari și Robert sunt printre puținele cupluri de la Puterea dragostei care au rămas împreună și și-au format și o familie. De curând și-au botezat fiul, ar Marinela declara cu lacrimi în ochi cât de fericită și împlinită este.

„De când am născut simt un alt vibe, am altă stare de când sunt mămică. E cel mai frumos lucru. Cred că dacă m-ai fi întrebat acum 3 ani de zile dacă îmi doresc să fac un copil aș fi spus nu. Acum că îl am pe Matthias, nici măcar nu mai știu cum era viața mea înainte. Nu mai știu cum mă distram, ce lucruri mă făceau fericită. Acum efectiv mă uit la el și sunt fericită, nu mai am nevoie de nimic. Am plănuit de foarte mut timp botezul, încă de când s-a născut Matthias. Inițial am vrut să îl facem mai aproape, după trei luni, dar am zis că este destul de micuț, așa că am optat să îl facem la 6 luni. A trebuit să mă ocup singură de eveniment și să fac totul de la 0.”, a mărturisit Marinela Mavrodin, la WOWnews.

