TOP vedete înșelate de parteneri în cele mai urâte moduri. O celebră cântăreață a fost înșelată chiar cu prietena ei cea mai bună

În ciuda faptului că au bani, au faimă, vedetele de la noi au trăit experiența de a fi umilite de parteneri. În unele cazuri, partenerul nu doar că a fost infidel, dar a ales să "calce strâmb" cu cele mai nepotrivite persoane. În TOP vedete înselate de parteneri vă prezentăm și cazul unei artiste care a fost înselată de iubit cu cea mai bună prietenă a sa.

TOP vedete înșelate de parteneri. Alina Pușcaș a aflat din presă că soțul îi e infidel

Alina Pușcaș [Sursa foto: Instagram]

Alina Pușcaș s-a căsătorit în 2013 cu afaceristul Viktor Bieltz. Relația lor a durat doar un an, pentru că în 2014 au și divorțat. La șase luni de la căsătorie, în presă au apărut imagini cu el în timp ce se săruta cu o blondă.

Prezentatoarea emisiunii "Te cunosc de undeva" nu a reușit să treacă peste această aventură și a pus punct relației. La un an, adică în 2015, și-a refăcut viața alături de actualul soț, cu care are trei copii.

Bianca Drăgușanu a suferit și chiar a iertat infidelitățile unuia dintre iubiții săi.

Însă, în prezent, vedeta spune că nu regretă nimic din ceea ce a trăit, pentru că au ajutat-o să devină femeia puternică și mult mai atentă de astăzi. Deși este una dintre cele mai frumoase femei din showbiz, blonda a fost înșelată de fostul ei soț, Alex Bodi.

”A avut și are mai multe aventuri. Dar de azi eu am o altă viață. Nu mă interesează viața și aventurile lui.

Eu, din data de 10 martie, încep un nou capitol. Sunt o femeie liberă și independentă”, a declarat Bianca Drăgușanu, pentru cancan.ro, după ce a decis să divorțeze.

Doinița Oancea și-a pierdut nu doar iubita, dar și buna prietenă! Actrița s-a iubit aproape 5 ani cu Ionuț Ghenu, actualul iubit al Lorei. Pe vremea cănd Lora era căsătorită cu Dan Badea și Doinița se iubea cu Ghenu, aceștia erau prieteni. După ce artista a divorțat, în presă au apărut zvonuri că între ea și managerul Ionuț Ghenu ar fi mai mult decât o prietenie. Doinița Oancea a recunoscut că a suferit.

„Am trecut printr-o experienţă nefericită, pe care nu şi-o doreşte nimeni în viaţă. Totul timpul când ni se întâmplă ceva neplăcut, ne întrebăm de ce. Eu cred foarte tare în Dumnezeu şi mi-a şi demonstrat că tot ce face este ca să-mi fie mie bine. Totul a fost pentru ca eu să cresc şi să evoluez. Nu ai cum să înţelegi o chestie care îţi aduce nefericire la momentul respectiv. Chiar am glumit atunci. Că i-am cerut lui Dumnezeu să facă orice pentru a slăbi. I-am zis să-mi dea orice, chiar şi o boală, dacă e nevoie. Slăbisem în jur de 10-11 kilograme. Mult, oricum. Acum am 50 de kilograme. Aş putea să mai dau jos două.”, spunea Doinița Oancea la acea vreme.

Ilinca Vandici a fost înșelată în timpul relației cu Ciprian Marica

Ilinca Vandici este una dintre prezentatoarele de succes, cu o carieră frumoasă și o familie unită. În trecut, însă, vedeta a suferit în relația cu Ciprian Marica din cauza infidelităților fotbalistului.

„Am încercat să port o discuţie civilizată, fără crize şi isterii, plecând de la întrebarea: „De ce ai făcut asta?”. M-am ferit să par o nebună, aşa cum bărbaţii au foarte uşor tendinţa să ne considere în asemenea momente, poate pentru a-şi masca vina. M-am simţit dezamăgită, fiindcă mi s-a răspuns prin negaţii, deci am fost şi minţită, pe lângă faptul c-am fost înşelată.

Știu că Ciprian i-a trimis nişte mesaje Adelinei. Ea şi-a pierdut telefonul şi acele mesaje au ajuns în redacţia unei reviste. Au fost şi publicate. La două luni după aceea. Adelina e o fată cu foarte mult bun-simţ, n-aveam de ce să mă iau de ea, mai ales că ea nici măcar nu i-a răspuns. El doar a-ncercat, i-a trimis nişte mesaje. Eu am înţeles exact cum au stat lucrurile şi chiar am invitat-o în emisiune ulterior. Nu i-am purtat nici un fel de ranchiună. Cu Bianca, la fel. Fetele astea sunt vizibile, sunt frumoase, orice bărbat şi-ar dori să le aibă”, a povestit Ilinca Vandici în podcast-ul lui Radu Țibulcă.

Augustin Viziru a divorțat de fosta soție, Oana Mareș, după ce a prins-o cu Cosmin Natanticu. Cei doi erau împreună de 11 ani.

“Nu regret nimic din ce a fost. Uşă de biserică nu am fost nici eu, doar nu m-a luat de la bibliotecă. Acum ea are o familie, are un copil, îi doresc să fie sănătos.

Sunt foarte orgolios de felul meu. Uită-te puţin la Natanticu. Tu ai putea să ai ceva sexual cu el? Eu niciodată nu m-aş fi dus acolo să mă expun, mai ales că am meseria pe care o am. Natanticu a fost şi la noi acasă, stăteam împreună în pauzele de masă…

Vreau să lămuresc problema asta şi să fie clar. Nu m-am gândit nicio secundă că se va interpreta aşa. Ei nu făceau sex, e lipsit de profesionalism să spun exact ce făceau în acel apartament. Eu ştiam exact de ce s-a dus ea acolo, se mai dusese înainte. Natanticu şi Oana colaborau pentru emisiunea ei şi scriau texte în acea seară. Cam asta a fost. Eu când am ajuns acasă am discutat cu ea şi am aflat altceva care m-a deranjat. Nu pot să vă spun ce am aflat.", a declarat Augustin Viziru în cadrul unei emisiuni, când a fost întrebat despre divorț.

Catrinel Sandu a fost sunată de amanta soțului ei

Catrinel Sandu [Sursa foto: Instagram]

Catrinel Sandu și Gabriel Trifu au divorțat după 11 ani de relație. Deși au două fete împreună, bărbatul ar fi călcat strâmb, iar vedeta a aflat acest lucru printr-un mod nu tocmai plăcut. Potrivit informațiilor apărute în presă, Catrinel a fost sunată chiar de amantă, care i-a spus că este iubita soțului ei de doi ani.

Laura Giurcanu a aflat că este înșelată, după ce a văzut o poză pe internet

Modelul Laura Giurcanu a decis să pună punct relației de trei ani. Ea a povestit că logodnicul ei a înșelat-o și a aflat după ce a văzut o poză explicită.

„Relația mea cu fostul meu prieten avea dificultățile ei și multe goluri, pe care noi n-am știut să le umplem și să manageriem diferențele dintre noi. Dar aceasta relație care ajunsese să fie toxică și aparent greu de gestionat…de acolo s-a ajuns la înșelat și a fost cel mai urât tip de înșelat, a fost în public și ăsta e singurul motiv pentru care aș adresa asta vreodată. Oameni au și văzut treaba asta, așa am și aflat. Am văzut o poză explicită, o poză care mi-a frânt inima, care circulă liberă pe internet și va rămâne. Voiam eu sa vorbesc despre sta înainte de a devenit un subiect de bâfă. Nu spun că am fost perfectă sau că relația noastră a fost perfect, dar cum aleg unii oameni să încheie niște lucruri e o oglindă directă către sufletul lor„, a dezvăluit Laura.

Sorana Darclee (ex.A.S.I.A.), înșelată de soț cu o escortă

Sorana de la ASIA a divorțat de soțul ei în 2014, după ce acesta ar fi înșelat-o cu o escortă.

„Divorțul este o cumpănă în viața oricui. Nu este ceva prin care treci lejer. (…) Măritată fix 2 ani am fost. În ziua în care ne-am căsătorit, doi ani mai târziu, semnam actele de divorț. M-a amuzat și atunci. Așa e viața. Nu divorțul a fost motivul depresiei mele, dar a contat, a fost un pumn în ochi, să zic așa”, a povestit Sorana în emisiunea „La Măruță”.

Dana Săvuică a divorțat de soțul ei după 25 de ani de căsnicie

Dana Săvuică [Sursa foto: Instagram]

În 2016, Dana Săvuică și soțul ei au divorțat amiabil la notar. Deși nu a vorbit atunci despre motivele divorțului, vedeta a recunoscut de curând în emisiunea lui Cătălin Măruță, că printre motive a fost și infidelitatea soțului.

“Gelozie, ceva probleme financiare, dar se rezolvau, și infidelitatea partenerului, acestea au fost motivele. Într-o relație, drumul e pe ambele sensuri și cu dus, și întors. În 25 de ani, nu ai cum să nu înșeli și cu gândul, și cu fapta”, a declarat vedeta la Pro TV.

Andreea Marin a recunoscut că a suferit, însă nu a vorbit niciodată despre speculațiile din presă potrivit cărora Ștefan Bănică Jr. ar fi înșelat-o cu Lavinia Pârva. Deși paparazzi au surprins imagini cu cei doi în timpul mariajului dintre artist și "Zâna Surprizelor", vedeta nu a evitat să discute detalii din intimitatea sa. A recunoscut, însă, în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" că a fost înșelată.

“Pentru mine trecutul nu mai contează. Trecutul acela nu a depins de mine. Generic vorbind, nu e comod să te simți înșelată. Pe o scară de la 1 la 10 te doare spre 11. Nici un divorț nu e o dramă, e o realitate. Când nu te mai înțelegi, părerea mea e să-și vadă fiecare de drum. Putem fi fericiți separat. Eu am hotărât să fiu fermă“, a spus Andreea Marin.

Nicole Cherry, înșelată cu cea mai bună prietenă

Nicole Cherry traversează în prezentă cea mai frumoasă perioadă, pentru că va deveni mamă. Însă, în trecut a avut parte și de experiențe care i-au adus suferința. Fostul ei iubit a înșelat-o cu cea mai bună prietenă, iar presa relatează că cei doi chiar au postat imagini împreună. De altfel, s-a speculat că versurile piesei "Dansează amândoi" sunt cu dedicație: ”Spune tu dacă e aşa/Cum era cu mine când încă mă iubea/El spunea că prietena mea/ Niciodată n-ar putea să-i fure inima/Dansează amândoi, aici, în faţa mea/Doamne, câte lucruri, de-aş putea, i-aş întreba/ Să ştiu doar că ea are grijă de el”.

Irina Rimes s-a căsătorit la 22 de ani. Soțul său a înșelat-o, iar artista a decis să divorțeze.

“Mi-a făcut ceva rău. Nu m-a părăsit, m-a trădat. M-a trădat, dar cum m-a trădat. Stai să îmi aduc aminte, m-a trădat foarte rău. Ideea e că am visat chestia asta şi m-am trezit, tristă, în momentul în care m-am simţit foarte, foarte trădată. Cred că în vis mi-a murit egoul. Nu recomand nimănui aşa ceva. În momentul în care mi-a murit egoul, eu m-am trezit. Şi am simţit acel sentiment pe parcursul întregii zile”, a povestit Irina Rimes.

Anca Țurcașiu a divorțat de soțul ei după 22 de ani de căsnicie

Artista este cea care a făcut anunțul, fără, însă, să ofere și detalii despre motive. Paparazzi l-au surprins pe fostul ei soț alături de o altă femeie și s-a speculat că acesta ar fi fost motivul pentru care relația s-a destrămat.

„Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l-am ales să-mi fie sprijin! Suflet pereche! În brațele căruia am crezut că voi îmbătrâni! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului! Nu așteptați nimic de la mine! Nu voi răspunde nimănui! Viața mea personală nu va fi expusă niciodată! Rămân demnă, optimistă și sigură că voi redeveni fericită și iubită! Sunt aici pe Pământ că să ofer iubire, bucurie și voi face asta până la sfârșit! Mulțumesc anticipat presei pentru liniște! Vă mulțumesc celor care mi-ați fost alături în această perioadă grea din viața mea! Vă mulțumesc mult! Fără voi n-aș fi putut!", a scris Anca Țurcașiu pe Facebook la acel moment.