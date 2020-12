Topul celor mai bune filme cu Jim Carrey

Născut în Ontario, Jim Carrey a intrat în atenția publicului în 1990, cu aparițiile din emisiunea In Living Color și, în scurt timp, avea să cucereasca Hollywood-ul și să devină unul dintre cei mai bine cotați actori ai vremii.

Cunoscut în mare parte pentru rolurile din filmele de comedie, Jim Carrey a avut succes și în drame. Dar iată care sunt cele mai bune filme care îl au în rolul principal pe actorul canadian:

1. Strălucirea eternă a minții neprihănite - Este o dramă romantică în care este urmărită povestea unui cuplu care decide să-și șteargă amintiriile lor împreună. Filmul, din distribuția căruia au mai făcut parte actori importanți, precum Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo, Elijah Wood, a fost foarte bine primit de critici și a primit premiul Oscar pentru Cel mai bun scenariu original. Pentru rolul din acest film, Jim Carrey a fost nominalizat la Globul de Aur. Filmul a dezvoltat un cult în anii de după lansare și a ajuns să fie considerat de mulți critici drept unul dintre cele mai bune filme de la începutul secolului XXI.

Citeste si: News Alert. CCR a decis că impozitarea pensiilor speciale este neconstituțională - evz.ro

Citeste si: Lichidul care previne infectarea cu noul coronavirus. Ce spune Streinu Cercel despre apa de la robinet - bzi.ro

2. Ace Ventura: Pet Detective - Filmul lansat în 1994 a reprezentat primul rol major din cariera lui Jim Carrey. A interpretat rolul unui detectiv de animale, care a primit sarcina de a găsi un delfin, mascotă a echipei de fotbal american Miami Dophins. Filmul a avut o continuare în anul următor, Ace Ventura: When Nature Calls, iar în ultimii ani s-a vorbit adesea și despre o a treia parte, semn că fanii își doresc să-l mai vadă pe Jim Carrey în rolul lui Ace Ventura. Un semn clar al succesului acestui film este accentuat și de decizia companiei Playtech de a crea un joc de pacanele Ace Ventura, în care printre simboluri se află tocmai personajul principal, în diverse ipostaze, mașinile acestuia și insigna de detectiv. Acesta, dar si alte sute de jocuri ca ala aparate, pot fi jucate gratis pe acest portal.

3. The Truman Show - O comedie-dramă, în care Jim Carrey interpretează rolul lui Truman Burbank, un om cu o viață aparent obișnuită, dar care - fără să știe - are loc pe un platou mare populat de actori pentru o emisiune de televiziune despre el. În cele din urmă, el descoperă adevărul și decide să evadeze. Filmul a fost un succes financiar uriaș, cu încasări de peste 260 de milioane de dolari contra unui cost de producție de 60 de milioane de dolari. De asemenea, pelicula a fost primită bine și de critici, Jim Carrey fiind premiat cu Globul de Aur pentru cel mai bun actor principal în rol principal, în 1999.

4. Masca - În această comedie, Carrey îl interpretează pe Stanley Ipkiss, un grefier nefericit care găsește o mască magică ce îl transformă în alter ego-ul său. Odată ce-și pune masca, Stanley Ipkiss capătă superputeri, dar ajunge accidental să fie urmărit de mafie, care vrea să pună mâna pe mască. Filmul, în care și-a făcut debutul Cameron Diaz, a strâns 351.6 milioane de dolari contra unui buget de doar 23 de milioane de dolari.

5. Man on the Moon - O comedie-dramă despre viața comediantului american Andy Kaufman, care i-a adus lui Jim Carrey cel de-al doilea său Glob de Aur. Povestea urmărește pașii lui Kaufman din copilărie prin cluburile de comedie și aparițiile de televiziune care l-au făcut celebru, Saturday Night Live, Late Night with David Letterman, Friday, precum și rolul său din sitcomul Taxi. Filmul a dezamăgit la box-office, dar interpretarea lui Jim Carrey a fost lăudată de critici, actorul câștigând pentru al doilea an consecutiv Globul de Aur.