TOPUL celor mai sexy vedete din România care au născut în 2021. Nici n-ai zice că sunt mămici la cât de bine arată!

Câteva dintre vedetele de la noi din țară și-au văzut visul cu ochii în anul 2021! Acestea au devenit mămici, însă, când te uiți la ele, nu îți vine să crezi asta, la cât de bine arată. Un copil este o binecuvântare, însă trebuie să fii pregătit pentru o astfel de responsabilitate și să te dedici în totalitate. Vedetele noastre fac acest lucru și se descurcă de minune, arătând perfect.

1. Nicole Cherry

Nicole Cherry [Sursa foto: Instagram]

În luna noiembrie, Cireșica a devenit mămică! Aceasta a născut sâmbătă, 27 noiembrie 2021, o fetiță perfect sănătoasă. La scurt timp de la naștere, celebra cântăreață a postat o fotografie la secțiunea de stories pe Instagram, acolo unde apare micuța Anastasia. Nicole Cherry se poate considera o mămică norocoasă. Celebra cântăreață le-a dezvăluit fanilor săi că a avut o sarcină relativ ușoară și nici nu realizează când au trecut nouă luni de zile.

Artista a mărturisit că anumite complicații au început să apară după luna a șaptea de sarcină. Deși pe tot parcursul sarcinii nu s-a confruntat cu simptome supărătoare, la finalul ei dezvăluie că a început să aibă tot felul de dureri. Acum se simte foarte bine alături de iubitul ei, Florin Popa, și de fiica ei, Anastasia, mândrindu-se cu o siluetă perfectă.

2. Gabriela Presăcariu

Gabriela Prisăcariu [Sursa foto: Instagram]

Dani Oțil a devenit tată pentru prima oară după ce soția lui, Gabriela Prisăcariu, a născut. Bebelușul a fost extrem de așteptat de cei doi părinți ai lui, care sunt în al nouălea cer și nu au putut să nu împărtățească vestea sosirii lui și pe rețelele de socializare.

La scurt timp după ce a născut, Gabriela a publicat pe rețelele de socializare primele imagini cu bebelușul.

, a scris ea, în dreptul fotografiei făcute chiar pe patul de spital.

Faptul că soția lui Dani Oțil avea un corp de invidiat și înainte de sarcină, i-a fost ușor să se mențină după ce adus pe lume un copil. Gabriela Prisăcariu trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu prezentatorul TV și se bucură de cea mică.

3. Roxana Vancea

Roxana Vancea [Sursa foto: Instagram]

Fosta asistentă TV are doi copii și un corp mai mult decât perfect. Foarte mult a contribuit faptul că este o persoană activă, pasionată de sport și care are grijă de sănătatea corpului ei.

Recent, Roxana Vancea a devenit mamă pentru a doua oară și a ales să-și aducă fiul pe lume la un spital de stat, pe cale naturală. Vedeta a povestit că băiețelul ei a primit nota 10 la naștere, având o greutate de 3,2 kilograme și 51 de centimetri: "Sunt bine, am născut natural, fără epidurală, fără nimic. Ca bunica. Bebele a cântărit la naștere 3,200 kg și are 51 de centimetri. Este sănătos. Sănătoasă sunt și eu. Am născut la stat, la Spitalul Filantropia. Doamne ajută! Vreau acasă!", a transmis la acel moment Roxana Vancea, în cadrul unei intervenții la TV.

4. Flavia Mihășan

Flavia Mihășan [Sursa foto: Instagram]

Tot la capitolul asistente TV, o avem și pe Flavia Mihășan, pe care, atunci când o privești, nici nu îți vine să crezi că, în urmă cu câteva luni, a adus pe lume un băiețel. Fosta asistentă de televiziune a născut sâmbătă, 15 mai. Extrem de emoționată, mămică a postat un videoclip cu bebelușul, iar alături a scris următoarele: "Ieri a venit pe lume minunea asta de bebe! E perfect, e dulce si bun! Te iubim fara limite, copilul nostru!".

Flavia Mihășan şi Marius Moldovan, tatăl copilului, s-au cunoscut la repetițiile pentru musicalul “Mamma Mia!”. Cei doi s-au logodit la sfârșitul lunii mai 2019, iar în luna iunie 2019 au devenit pentru prima dată părinți. La momentul actual, se pot declara extrem de fericiți și împliniți, au o carieră de succes și doi băieței frumoși.

5. Adela Popescu

Adela Popescu [Sursa foto: Instagram]

În ceea ce o privește pe Adela Popescu, putem afirma că este o mamă-eroină. Aceasta, împreună cu soțul ei, Radu Vâlcan, sunt în culmea fericirii după ce au devenit părinți de băiat pentru a treia oară! Fosta prezentatoare TV a născut un băiețel perfect sănătos, așteptat cu brațele deschise de către întreaga lor familie.

"Credeți că este ușor să fii trezit la 5-6 dimineața, să fie liber prin oraș, să ai emoții de fiecare dată când se pune roșu la semafor, să nu-mi răspundă Adela la mesaje pentru că, da, tocmai năștea după un travaliu nu lung, dar extenuant. Și multe alte emoții la care nu se gândește nimeni. Pe scurt, iubire, vă ador! ♥️♥️”, este mesajul postat de Radu Vâlcan, pe contul lui de Instagram, alături de o fotografie de-a dreptul emoționantă!

Vedeta are o siluată de invidiat, dar și un spirit de puștoaică, aflată în floarea vârstei. Aceasta se bucură de iubirea pe care o primește din partea lui Radu, dar și de minunile care i-au întregit familia.

6. Larisa Udilă

Larisa Udilă [Sursa foto: Instagram]

Pentru Larisa Udilă, procesul nașterii a fost ceva mai dificil. Fosta concurentă de la „Bravo, ai Stil” și-a putut ține băiețelul în brațe, după ce în urmă cu 8 ore a anunțat pe rețelele de socializare că a născut. Tânăra s-a internat miercuri, 11 august, în maternitate, iar după un travaliu lung și obositor a născut un băiețel perfect sănătos.

Deși își dorea să nască natural, se pare că a întâmpinat niște complicații și a fost nevoie ca medicii să-i facă o cezariană. Acum, Larisa Udilă se simte bine, la fel și bebelușul ei. Dacă vorbim de siluetă și aici există cuvinte de laudă. Deșia luat câteva kilograme în plus pe parcursul sarcinii, bruneta le-a dat repede jos și este mai sexy ca niciodată.

7. Marisa Paloma

Marisa Paloma [Sursa foto: Instagram]

Marisa Paloma se numără și ea printre cele mai sexy mămici ale anului 2021! Aceasta a născut pe 4 decembrie, o fetiță perfect sănătoasă care a primit din partea medicilor calificativul zece la naștere. Bruneta este foarte fericită și și-a dorit să împartă aceste momente cu fanii ei de pe rețele sociale, care au încurajat-o și au susținut-o mereu.

Marisa Paloma se poate mândri că numeroși admiratori, care o iubesc și o apreciează, pentru tot ceea ce face, iar de fiecare dată când vedeta a avut o problemă, internauții nu au ezitat niciodată să-i fie alături și să o susțină cu mesaje frumoase, mai ales înainte de momentul nașterii. Aceștia i-au complimentat și trupul, care arată mai mult decât perfect.

8. Andreea Ibacka

Andreea Ibacka [Sursa foto: Instagram]

Andreea Ibacka este și ea mămică a trei copii superbi, reușind să rămână la fel de sexy ca întotdeauna. Sunt momente greu de exprimat în cuvinte pentru Andreea și Cabral. Cei doi au devenit părinții unui băiețel perfect sănătos, iar nașterea a decurs extrem de bine, așa cum au sperat. Cele două vedete s-au urcat dis-de-dimineață în mașină și au mers imediat la maternitatea unde blondina era programată să nască.

Cabral se afla acasă, alături de Namiko, când a primit fericita veste de la soția sa. Odată cu venirea pe lume a celui de-al treilea copil, Cabral recunoaște că a fost încercat de multe stări, ba chiar a plâns de fericire.

„Gata. Totul bine. E băiat și e bine. Andreea Ibacka e bine și ea. Eu sunt acasă cu Namiko. Și vă mulțumesc din inima meu pentru toate urările pe care le-ați aruncat către noi azi. Și pe care vi le întorc cu drag. P.S. E a treia oară. Și tot leșinat și plâns, plin de muci și vălelei sunt...”, a scris Cabral pe rețelele de socilaizare.

