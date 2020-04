In articol:

Marea unire a celor doua echipe de la „Survivor Romania” a avut loc printr-o petrecere la care concurentii au avut parte de surprize de proportii; de la make-up profesionist pentru fete si tuns si barbierit pentru baieti, pana la permiterea purtarii de haine de gala si o noapte petrecuta in confortul unei vile de lux in Dominicana. Mancarea din abundenta, muzica, vizionarea de imagini cu ei din competitie si dansul au fost ingrediente de baza ale acestei petreceri a unificarii echipelor.

Recompensele de mancare castigate in ultima perioada de Razboinici s-au vazut la proba cantarului. Andrei Ciobanu este concurentul care a slabit cel mai mult in tabara albastra, 10 kilograme, urmat de Iancu Sterp, cu doua kilograme mai putin, restul razboinicilor adaugand cateva kilograme in plus fata de greutatea pe care o aveau la intrarea in competitie.

Tabara rosie este "mai usoara" cu peste 35 de kilograme, campion detasat la slabit fiind Cezar Juratoni, cu minus 16 kg, urmat de Ghita Balmus care a dat jos 10 kg si de Mihai Onicas care are 8 kg in minus.

"Ce bine e la Survivor Romania! Parca e mai bine ca acasa pentru unii!", a exclamat faimoasa Asiana Peng, vazand ca echipa adversa este una "cu greutate".

Cele doua tabere, acum vecine in jungla dominicana, continua sa lupte pentru a-si pastra cat mai multi membrii in echipa, asigurandu-si astfel sansele de castigare a titlului de supravietuitor. Nu pierdeti, in aceasta seara, de la ora 20:00, o noua editie „Survivor Romania” incarcata de tensiune.