Tora Vasilescu a mărturisit cu ce probleme se confruntă după infectarea cu COVID-19: ”Am avut niște dureri mari”

Tora Vasilescu este una dintre cele mai iubite actrițe din întreaga țară. Se pare că virusul nemilos n-a ocolit-o nici pe ea, dar nici pe soțul acesteia, deși au fost extrem de vigilenți și s-au ferit cât de mult au putut de SARS-COV-2.

Pandemia de coronavirus a pus stăpânire pe întreaga

lume, nu doar pe România. Multe vedete din showbiz-ul românesc au trecut prin lupta cu COVID-19, iar din fericire, multe au ieșit învingătoare. Este cazul și celebrei actrițe și a soțului ei, care au fost depistați cu coronavirus, în urmă cu ceva timp. Deși cei doi s-au vindecat și au scăpat de virus, iată că au rămas cu anumite sechele!

Vedeta și soțul ei au trecut prin clipe dificile, însă s-au vindecat de coronavirus, după ce au ascultat îndeaproape sfaturile medicilor. Actrița a mărturisit că s-a vindecat după o săptămână.

”Am luat coronavirusul de la soțul meu, deși ne-am protejat cum am putut mai bine. Dar soțul meu s-a dus la un prieten să bea o cafea, a cărei soție era răcită, iar noaptea a făcut temperatură de 38. Am sunat la medic, i-am dat pastile, i-am dus mâncare la ușă, dar nu știu cum, după trei zile l-am luat și ei, deși eu m-am simțit bine. O săptămână m-a ținut, făcut febră, dar nu mare, apoi mi-am pierdut mirosul și am avut tuse, atunci m-am panicat puțin, dar am avut simptome ușoare”,a explicat Tora Vasilescu în cadrul unei emisiuni TV.

Tora Vasilescu a mai mărturisit faptul că virusul i-a afectat părțile slabe ale corpului. Astfel, după o perioadă de stat în casă, de luat tratament, Tora și-a făcut mai multe analize și investigații medicale. În acest fel a descoperit că virusul provenit din China i-a afectat anumite părți ale corpului.

”Am avut niște dureri mari în spate, am crezut că e musculatura, dar n-au trecut, atunci mi-am dat seama că erau de la plămâni. Sechele sunt, în urma radiografiei au ieșit mici porțiuni care arată ca sticla mată pe plămâni, dar medicul a zis că este bine că sunt mici, apoi am avut și probleme cu respirația, aveam lipsă de aer”,a mai povestit marea actriță, Tora Vasilescu.