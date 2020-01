Frumoasă, talentată, Tora Vasilescu a avut numeroase apariții atât pe scena teatrelor din întreaga țară, dar și în multe pelicule cinematografice. Spre deosebire de alți actori, Tora Vasilescu a decis la un moment dat să se retragă din viața publică și așa a fost. A decis să se pensioneze la 50 de ani, iar astăzi, la 68 de ani îți trăiește viața frumos, alături de soțul ei, într-o căsuță din Buftea, iar în București spune că vine rar, doar când trebuie să meargă la medic.

Recent, într-un interviu acordat revistei life.ro,Tora Vasilescu a vorbit despre viața sa ca actriță, dar a făcut și câteva dezvăluiri despre banii câștigați și privilegiile artiștilor.

Astfel, întrebată dacă existau prrivilegii pentru breasla actorilor, Tora Vasilescu a răspuns: ”Erau contracte bune pe atunci, dar se duceau în mare parte la stat. Țin minte că am luat 40.000 pentru un rol, iar 70.000 costa o Dacie. Iar dacă primarii voiau să-ți dea o masă ca de bun venit în satul sau orașul lor, de ce nu? Cei din cinema erau invidiați, pentru că acolo se câștigau mulți bani, apariții la televiziune, renume. (…) Se deschideau uși. Și acum se deschid. Să știi că mie doctorii nu-mi iau bani. Trebuie să găsesc eu niște modalități să le mulțumesc, să le duc cărți, să găsesc ceva interesant. Am avut o intervenție foarte dură la Fundeni, acum vreo doi ani, și la ce pensie avem, bine că se decontează… Una e să știi la modul general cum trăiesc unii oameni și una e chiar să trăiești așa. Mulțumesc lui Dumnezeu, am fost mai păzită”, a povestit Tora Vasilescu în respectivul interviu.

