Tora Vasilescu și-a aniversat ziua de naștere la pat: „Toată lumea dorește să trăiască până la adânci bătrâneți”. Marea actriță are probleme de sănătate

În urmă cu 71 de ani, pe 22 martie, venea pe lume o fetiță, care încă de la cinci ani, după cum spune chiar ea, a știut că drumul ei în viață va duce spre scenă. Acum o cunoaște o țară întreagă pe celebra Tora Vasilescu, căci despre ea este vorba.

Ieri, marea actriță a aniversat o primăvara în plus adăugată vieții ei, celebrând, cu dorințe de suflet, împlinirea a 71 de ani.

Tora Vasilescu [Sursa foto: Captura TV]

Tora Vasilescu, 71 de ani de viață

Deși nu a prevăzut un asemenea scenariu sumbru pentru aniversarea sa, Tora Vasilescu mărturisește că ziua de 22 martie a petrecut-o la pat, fiind bolnavă.

Vedeta a participat la un eveniment la Brașov, iar acolo, pe cât de bine s-a simțit pe moment datorită spectacolului, pe atât de rău avea să îi fie ulterior, din cauza temperaturilor scăzute.

Pentru a nu deranja publicul, actrița a preferat să suporte frigul, iar consecințele, din păcate, au fost dure.

Ajunsă acasă, Tora Vasilescu a depistat, după ce s-a testat pentru COVID, că, de fapt, suferă de o răceală foarte puternică, fapt pentru care a ajuns să stea numai la pat și să înghită medicamente de tot felul.

”Am fost la Brașov, la un Cinemaraton, organizat la Facultatea de Silvicultură. Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la nașterea lui Marin Preda, iar eu am jucat în două filme, realizate după operele sale. La una dintre vizionări am zis să nu mai iau haina pe mine și am simțit că mi-e frig, dar nu m-am mai ridicat să o iau. Am zis să nu deranjez oamenii. Sunt în pat, răcită. Am făcut un test, nu este COVID-19. Am avut în 2020 și, atunci, aveam în casă un set cu tot ce știam că mi-ar putea fi de folos. Și acum iau medicamente pentru răceală, dar mă tratez și cu naturiste. M-am simțiit așa de bine la Brașov, că trebuia să o plătesc într-un fel”, a spus Tora Vasilescu, notează FANATIK.

Aflată într-un moment deloc plăcut, după o viață petrecută în fața publicului, dar și una care a combinat greutățile cu bucuriile, la 71 de ani, Tora Vasilescu spune că, deși își dorește viață fără de moarte, se teme de bătrânețe.

Tocmai de aceea, actrița lucrază zilnic cu ea, astfel încât psihicul să nu îi fie afectat de trecerea timpului, dar și pentru că, spune ea, dacă mintea este sănătoasă, atunci și trupul va fi la fel. Iar ea crede cu tărie că omul emană și atragea energia pe care el singur o crează, de aici și dramele sau fericirea fiecăruia.

”Toată lumea dorește să trăiască până la adânci bătrâneți, dar nu prea ne place bătrânețea. Creierul nu îmbătrânește, dar atenția noastră, da. Eu încerc să mă eliberez de ego, de tot ce înseamnă mândrie. Uneori, când mă doare genunchiul, îmi spun așa: Am să suport această durere, închinând-o surorii mele, care are o problemă la coloană. Iar durerea se disipează și uneori, trece. Energia merge acolo unde este atenția ta! E vorba de creierașul nostru. Dar, mai întâi, trebuie să crezi și apoi să încerci. Pentru că și în celebra Biblie se spune: Credința ta te-a vindecat”, mai spune Tora Vasilescu.