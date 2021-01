Tora Vasilescu și soțul ei au fost infectați cu noul coronavirus! Problemele cu care se confruntă și astăzi: „Sistemul imunitar este puțin compromis”

In articol:

Virusul COVID-19 a făcut ravagii în întreaga lume, iar în rândul persoanelor infectate se află și foarte mulți artiști. Tora Vasilescu și soțul ei au fost infectați cu virusul ucigaș din China în luna noiembrie a anului trecut. Celebra actriță în vârstă de 69 de ani a mărturisit că, deși au reușit să se pună pe picioare în urma bolii, sistemul lor imunitar are de suferit

și în prezent. Din acest motiv, ei se duc în continuare la spital pentru tratament.

„Ne-a jucat și nouă festa Covidul, anul trecut, în noiembrie, când m-am infectat împreună cu soțul meu, și sistemul imunitar este puțin compromis. Nu știu cum l-am luat”,a povestit Tora Vasilescu pentru publicația Formula AS.

Tora Vasilescu încă are probleme de sănătate după ce s-a vindecat de COVID-19

Tora Vasilescu și soțul ei încă au rămas cu sechele după ce s-au infectat cu coronavirus

Tora Vasilescu a dezvăluit că anul trecut s-a internat cu soțul ei la o clinică specializată, unde au făcut o lună de oxigenoterapie. Cei doi au și acum sechele în urma bolii, precum respirație greoaie și de aceea vizitează în continuare medicii pentru controale. (Citeste si:Tora Vasilescu, adevărul despre banii și privilegiile actorilor de film dinainte de 89 ”Se deschideau multe uși”)

„Noi am fost norocoși, am dus boala pe picioare, slavă Domnului. Dar chiar și așa, am resimțit-o ca pe o viroză puternică, cu niște manifestări pe care nu le-am mai trăit până acum.

Eram pregătită, aveam medicamente în casă și ne-am tratat așa cum ne-au sfătuit medicii. Apoi am făcut amândoi o lună de oxigenoterapie, la o clinică specializată. Dar uite că eu am ceva sechele, respirație îngreunată, de unde și vizitele pe la medici”,a adăugat actrița.

Sursă:Click