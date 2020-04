Tort de cozonac. Cum il poti pregati din resturile ramase

In articol:

In cazuri in care ti-au ramas resturi de cozonac si nu te induri sa le arunci, iata cum sa prepari un tort special.

Tort de cozonac reteta

Ingrediente:

1 cozonac de casa

500 ml apa

3 linguri de zahar

Arome: esenta de rom, vanilie, portocale

500 ml frisca lichida

Pentru crema ganache de ciocolata:

250 grame ciocolata amaruie

200 ml frisca lichida

50 grame unt moale

Tort de cozonac reteta. Mod de preparare

Pentru a putea refolosi cozonacul ramas dupa sarbatori, blatul trebuie insiropat.

Asadar, se pun la incalzit intr-un ibric 500 ml apa cu 1 lingura de esenta de rom, vanilie si 3 linguri de zahar. Totul se amesteca bine pe foc, pana ce zaharul se topeste si apoi se lasa deoparte siropul. In cazul in care cozonacul are frcute confiate, puteti folosi esenta de portocale si vanilie in loc de rom si un pic de coaja de lamaie sau portocala.

Pentru a putea lega blatul de cozonac vechi, trebuie facuta o crema de vanilie sau ciocolata de tip ganache.

Citeste si: Cozonac Paste. Retete preparate din cozonacul ramas de la Paste

Citeste si: De ce nu e bine sa mananci cozonac si sa bei lapte? Sfatul nutritionistilor

Citeste si: Cum faci stufat de miel. Secretul ca sa iti iasa carnea de miel frageda

Ciocolata amaruie se rupe si se amesteca bucatile putin cu untul moale, la temperatura camerei.

Apoi frisca lichida se pune pe foc, iar in momentul in care este fierbinte, peste ciocolata se toarna untul si amesteca viguros cu un tel. Crema se lasa la rece cateva ore. Daca o bateti cu mixerul electric, culoarea va fi prea deschisa, dar depinde de gust.

Frisca lichida se bate cu putin zahar, daca nu este deja indulcita si apoi se lasa deoparte.

Cozonacul se taie pe lung in doua sau trei felii lungi egale, dupa gust. Partea de sus se pune pe un platou cu coaja in jos, apoi se insiropeaza bine blatul de cozonac cu circa o treime din siropul aromat racit.

Dupa care se pune un strat de ganache de ciocolata, apoi urmatorul blat si se insiropeaza cu grija. Dupa care se mai pune ganache, respectiv frisca, in functie de cate straturi are tortul de cozonac.

Totul se orneaza cu frisca, jumatati de nuci, ciocolata razuita sau bomboane si cirese confiate si se serveste rece, de la frigider.