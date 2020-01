Tot ce trebuie să știi despre licitațiile online de mașini

Etapele licitatiei

Iti faci cont pe un site ce organizeaza licitatii online, precum cotw.com. Odata logat, vei putea sa vezi toate masinile ce sunt oferite spre vanzare, le vei putea citi specificatiile si poti plasa oferte pentru cele care te intereseaza. Cauta masinile care se potrivesc cel mai bine asteptarilor tale. Nu te grabi, acorda timp si citesti la fiecare in parte de unde provin, specificatiile tehnice si problemele pe care le au, daca acestea exista. Plaseaza oferta pentru masina care ti-a atras atentia. Cu cat oferta este mai buna si mai aproape de asteptarile vanzatorului, cu atat mai mari sunt sansele sa castigi licitatia. Odata ce ai castigat licitatia, vei primi acceptul sau refuzul vanzatorului in termen de doua zile lucratoare. Dupa raspunsul vanzatorului, daca acesta este afirmativ, se declanseaza procedura birocratica, in care se confirma preluarea masinii, se face plata acesteia, se pregatesc actele de vanzare-cumparare si actele de transport.

Cate tipuri de licitatii exista?

Licitati dinamice

In niciun parc auto, indiferent cat este de mare, nu vei gasi toate masinile pe care le poti vedea pe un site de licitatii auto. Afla in cele ce urmeaza care sunt beneficiile achizitiei unei masini printr-o licitatie online.

Acestea sunt simple, directe si functioneaza la fel ca licitatiile obisnuite. Licitezi alaturi de alti cumparatori, ofertele sunt vizibile pentru toata lumea, iar cel cu cea mai mare suma propusa castiga licitatia.

Licitatii oarbe

Spre deosebire de cea dinamica, in cazul licitatie oarbe nici un alt contraofertant nu poate vedea suma licitata de tine. De asemenea insa, nici tu nu vei putea sa vezi ofertele altor persoane.

Licitatia tinta

Este acea licitatie care porneste de la un pret anume stabilit de vanzator. Daca in cazul celorlalte suma initiala este sugerata de cumparator, aici poti castiga licitatia daca suma oferita este mai mare sau cel putin egala cu cea dorita de vanzator.

Avantajele licitatiei online de masini

Gasesti masini second hand la licitatie din toate tarile din Europa, nu numai din Romania. Majoritatea masinilor inscrise in licitatii provin din Germania, Olanda si Belgia. Nu mai este o surpriza afirmatia ca 100.000 de kilometri efectuati intr-o tara din strainatate nu se compara cu 100.000 de kilometri parcursi pe drumurile din Romania.

Posibilitatea de a licita pentru o masina aflata la mii de kilometri departare stand comod pe canapeaua de acasa.

Oferta vasta in ceea ce priveste marcile si modelele de masini.

Toate masinile care sunt inscrise la licitatie sunt verificate inainte de a fi prezentate publicului.

Absolut toate specificatiile tehnice, dar si cele ce tin de caroserie, tapiterie, anvelope, sunt prezentate clar. Mai mult, orice masina este insotita de poze de ansamblu sau care focalizeaza un element in sine, intocmai pentru a veni in sprijinul informatiilor prezentate. In acest fel nu mai exista nesiguranta veridicitatii specificatiilor primite.

Dezavantajele licitatie online de masini

Ca in cazul oricarui lucru ce este achizitionat din mediul online, dezavantajul este ca nu poti vedea produsul in realitate inainte de a-l achizitiona. Tinand cont insa ca majoritatea masinilor prezentate spre licitate nu sunt din Romania, acest lucru ar fi imposibil si in cazul unei licitatii fizice organizate in tara.

Acum ca stii exact care sunt etapele, avantajele, dar si dezavantajele licitatiei online de masini, poti incepe linistit cautarile pentru noua ta masina. Sfatul ar fi insa ca inainte de prima participare, sa iei parte la o licitatie ca „spectator”, astfel incat sa te familiarizezi cu intreaga procedura.