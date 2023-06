„Totul a degenerat de acolo” Mama lui Suleman Dadwood, tânărul mort în implozia submarinului Titan, rupe tăcerea după ce și-a pierdut fiul și soțul

In articol:

La o săptămână după ce fiul și soțul ei au dispărut, mama lui Suleman Dawood a făcut declarații emoționante. Tânărul plecase în expediție ca să doboare un record mondial, însă nu știa că își va găsi sfârșitul în aventura în care a pornit alături de alte patru persoane.

Mama lui Suleman Dawood, declarații emoționante

Expediția din Oceanul Atlantic a făcut înconjurul lumii, după ce cinci miliardari au pornit în explorarea epavei Titanicului, printre aceștia au fost și Shahzada Dawood și fiul său, Suleman. Mama lui Suleman a rămas singură după ce soțul și fiul ei au decedat. Aceasta a povestit ce planuri avea fiul ei atunci când a plecat spre epava Titanicului.

Chiar dacă fiul ei era speriat de ceea ce urma să se petreacă în călătoria lor, atât el cât și tatăl lui își doreau foarte mult să meargă în această expediție și a fost un moment important pentru ei. Băiatul și-a dorit tare mult să doboare un record mondial, mai exact să rezolve un cub Rubik la o adâncime de 3.700 de metri sub apă.

„Nu am înţeles în acel moment ce a însemnat- şi apoi totul a degenerat de acolo. El a spus: Voi rezolva cubul Rubik la 3.700 de metri sub apă, la Titanic. M-am bucurat foarte mult pentru ei, pentru că amândoi îşi doreau cu adevărat să facă asta de foarte mult timp. Avea acest simţ al entuziasmului de copil. Cred că mi-am pierdut speranţa când am trecut de 96 de ore”,

Trupurile celor cinci exploratori nu vor fi recuperate niciodată

a mărturisit Christine Dawood, soția și mama celor doi.

Incidentul care a cutremurat o lume întreagă a avut un sfârșit foarte tragic. Cei cinci milionari plecați cu un submarin să exploreze epavele Titanicului au decedat în urma unei implozii. Moartea lor a fost una desprinsă din filmele de groază, aceștia fiind zdrobiți în interiorul submarinului în doar câteva secunde.

„Nu vor găsi nicio parte a corpului uman. Când un submarin face implozie, se zdrobește în interior ca o cutie de suc, din cauza presiunilor intense ale apei. Vă spun că moartea lor a fost instantanee, vorbesc serios. Vorbesc foarte serios. Se întâmplă atât de repede încât creierele lor nici măcar nu au timp să înregistreze ce se întâmplă sau să simtă durerea”, a declarat Lauren Eliza, pe TikTok.