„Totul stabilit” Ce meniu a ales Andreea Antonescu pentru botezul fetiței sale, Venice Victoria? Vedeta pune la punct ultimele detalii pentru petrecerea de vis a micuței

Andreea Antonescu se pregătește pentru botezul fetiței sale și a lui Victor Vrînceanu, micuța Venice Victoria. Cântăreața, în vârstă de 40 de ani vrea ca cea de-a doua fiică a ei să aibă o petrecere perfectă, astfel că în această perioadă pune la punct ultimele detalii.

Vedeta a ales deja meniul pe care îl vor servi invitații săi, fiind unul sofisticat, dar și orchestra care va întreține atmosfera la fericitul eveniment.

Membra trupei André își va boteza fiica cea mică pe data de 24 iunie, într-o locație de vis din Pădurea Snagov. După ce, în urmă cu puțin timp, Andreea povestea că ținuta micuței Venice pentru ziua cea mare este pregătită, vedeta a dezvăluit că a împărțit deja invitațiile, iar ieri a mers să deguste și să aleagă meniul pentru petrecere. Celebra cântăreață a ales pentru botezul micuței Venice Victoria un meniu luxos, care îi va încânta cu siguranță pe invitați. În plus, Andreea a ales și tortul, degustând peste 10 variante până să aleagă aroma ideală.

„Am ales tortul cu fistic, Tort Pistachio Flavor, pentru că toate celelalte produse care au fost de degustat mi-au plăcut la maxim și atunci nu am mai simțit nevoia să mai schimb ceva din meniul pe care îl alesesem din start. Fiind o împătimită a dulciurilor, din cele 10 sau 12 variante care mi-au fost trimise pentru alegerea tortului, am dorit spre degustare 7 dintre ele și cu greu, cu greu, am reușit să aleg una singură și aceea a fost Tort Pistachio Flavor!” , a

povestit Andreea Antonescu pe Instagram.

Ce vor servi invitații la botezul fiicei Andreei Antonescu

Vedeta a fost foarte atentă atunci când a ales meniul pentru petrecere, dorindu-și ca acesta să fie perfect, iar invitații săi să se bucure de bucate alese. Rudele și prietenii Andreei vor servi preparate precum: tartar de somon cu icre tobiko și susan, mouse din pește afumat cu creveți și ou de prepeliță, roast beef cu sos aiolo cu capere, creme royale cu dulceață de ananas și fructe proaspete sau mouse de brânză cu salsa de trufe și prosciuto. Nici specialitățile românești nu vor lipsi de pe mese. Andreea Antonescu s-a gândit la toate gusturile, așa că invitații săi se vor bucura și de sarmale, dar și de mămăligă, notează Fanatik.ro .

„Fiind o fire tipicară, zodia Fecioarei, și plăcându-mi să am în detaliu totul stabilit, am degustat și meniul. Arată totul foarte bine și mi-a plăcut la maxim, eu aș fi mâncat dar nu am mai avut timp pentru că trebuia să ajung la o altă întâlnire”, le-a mai spus Andreea Antonescu fanilor săi de pe Instagram.